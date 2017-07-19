"Самарские коммунальные системы" разъяснили ситуацию с задержкой доставки платежек

Некоторым абонентам ООО "СКС" квитанции на оплату предоставленных услуг приходят с опозданием. Директор по сбытовой деятельности ООО "СКС" Елена Боева объясняет, с чем это связано и как правильно поступить абоненту в создавшейся ситуации.

— Почему квитанции приходят с опозданием?

— Основная причина — это внедрение нового, более совершенного программного обеспечения. Напомню, количество абонентов, которые получают прямую квитанцию ООО "СКС" в многоквартирных домах, приближается к 350 тысячам. С помощью новой программы мы сможем выставлять квитанции быстрее и ликвидируем территориальную привязку наших абонентов к центрам обслуживания клиентов. Единая информационная база позволит абоненту получить необходимую услугу и информацию в любом центре.

— Когда ситуация нормализуется по всем абонентам?

— На текущий момент на новую систему переведено 292 тысяч абонентов. В течение августа-сентября 2017 процесс будет завершен, и проблема с задержкой доставки квитанций исчезнет.

— Если абонент не получил квитанцию до 10 числа, что ему делать, надо ли бежать в центр обслуживания за квитанцией?

— Можно распечатать квитанцию с сайта ООО "СКС" (в разделе "личный кабинет") или оплатить по квитанции прошлого месяца. Если будут небольшие отклонения по сумме начисления, переплата или недоплата, то они будут учтены в следующем месяце. За это переживать не нужно.

— Многие беспокоятся, что задержка с оплатой отразится на компенсации. Кто в этом случае будет нести ответственность?

— Беспокойство жителей по поводу получения компенсаций вполне понятно, но все же хочется успокоить самарцев. Если абонент своевременно оплатит ориентировочную сумму по предыдущей квитанции, то сможет без задержки получить компенсацию, если все же до конца месяца оплатить не удастся, и оплата за водоснабжение от абонента поступит в следующем месяце, компенсация также будет впоследствии предоставлена.

Я приношу свои искренние извинения за неудобства, с которыми иногда сталкиваются наши абоненты. Мы очень хотим сделать наше общение с жителями максимально прозрачным, доступным, легким и удобным для абонента. И обязательно сделаем это. Сейчас, например, мы хотим несколько расширить возможности подачи показаний приборов учета. У некоторых абонентов возникают трудности, а мы хотим, чтобы все было просто и доступно. Мы очень благодарны тем, кто с пониманием относиться к ситуации и остается добросовестным абонентом. Именно благодаря им все жители города продолжают получать чистую питьевую воду.