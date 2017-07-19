В Самаре стартовал спортивный фестиваль "СпортВоВсем"

"Центр спортивной подготовки" (учреждение, подведомственное министерству спорта Самарской области) запустил новый проект "СпортВоВсем".

В Самаре на пляже под Полевым спуском стартовал спортивный фестиваль, включающий различные спортивные площадки, мероприятия, мастер — классы, аренду спортивного инвентаря, зоны отдыха и многое другое. Посещение фестиваля бесплатно для всех желающих.

Площадка проекта "СпортВоВсем" работает на пляже под Полевым спуском каждый день с 9:00 до 23:00 до 12 августа включительно. Всем посетителям бесплатно предоставляются шезлонги, удобные кресла, wi-fi, питьевая вода, спортивный инвентарь, возможность принять участие в соревнованиях и мастер — классах. Спортивная программа включает различные виды и направления спорта. В частности, йогу, кросфит, футбол, бег, волейбол, зумбу, шахматы, бадминтон, фрисби, тайский бокс, воркаут и многое другое. По вечерам в 21:00 организуются кинопоказы под открытом небом, сообщает министерство спорта Самарской области.



Сергей Макаров, директор ГАУ "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области":

"Проект "СпортВоВсем", который реализуется при поддержке министерства спорта Самарской области, направлен на популяризацию и продвижение спорта, здорового образа жизни, приобщение жителей к регулярным занятиям физкультурой. Мы постарались сделать наш фестиваль максимально доступным и интересным. Каждый день у нас разнообразные спортивные мероприятия, работают спортивные зоны. У нас можно не только провести время на пляже, но и позаниматься спортом. Приглашаю всех к нам площадку, уверен, скучно никому не будет!"