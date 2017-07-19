В Самаре стартовал спортивный фестиваль "СпортВоВсем"

"Центр спортивной подготовки" (учреждение, подведомственное министерству спорта Самарской области) запустил новый проект "СпортВоВсем".
В Самаре на пляже под Полевым спуском стартовал спортивный фестиваль, включающий различные спортивные площадки, мероприятия, мастер — классы, аренду спортивного инвентаря, зоны отдыха и многое другое. Посещение фестиваля бесплатно для всех желающих.
Площадка проекта "СпортВоВсем" работает на пляже под Полевым спуском каждый день с 9:00 до 23:00 до 12 августа включительно. Всем посетителям бесплатно предоставляются шезлонги, удобные кресла, wi-fi, питьевая вода, спортивный инвентарь, возможность принять участие в соревнованиях и мастер — классах. Спортивная программа включает различные виды и направления спорта. В частности, йогу, кросфит, футбол, бег, волейбол, зумбу, шахматы, бадминтон, фрисби, тайский бокс, воркаут и многое другое. По вечерам в 21:00 организуются кинопоказы под открытом небом, сообщает министерство спорта Самарской области.
Сергей Макаров, директор ГАУ "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области":
"Проект "СпортВоВсем", который реализуется при поддержке министерства спорта Самарской области, направлен на популяризацию и продвижение спорта, здорового образа жизни, приобщение жителей к регулярным занятиям физкультурой. Мы постарались сделать наш фестиваль максимально доступным и интересным. Каждый день у нас разнообразные спортивные мероприятия, работают спортивные зоны. У нас можно не только провести время на пляже, но и позаниматься спортом. Приглашаю всех к нам площадку, уверен, скучно никому не будет!"
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.