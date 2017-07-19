При поддержке Жигулевской ГЭС прошел IX туристический слет детских и молодежных организаций

В рамках благотворительной программы "Чистая энергия", Жигулевская ГЭС (филиал "РусГидро") помогла организовать туристический слет для детских и молодежных организаций городского округа Жигулевск. Этот проект гидроэнергетики реализуют совместно с Домом молодежных организаций и администрацией Жигулевска. В этом году детский туристический слет прошел в девятый раз.
2017 год объявлен Годом экологии, поэтому вся концепция мероприятия была полностью посвящена экологии и особо охраняемым природным территориями. 120 участников из 9 команд в течение трех дней боролись за победу, демонстрируя все свои таланты и способности в многоэтапных состязаниях.
Программа турслета была очень насыщена. В ежедневном расписании, после бодрящей зарядки и завтрака, ребятам предстояли различные испытания, направленные на сплоченность команды.
"В этом году мы впервые участвовали в подобных состязаниях, поэтому было нелегко, но поддержка команды придавала сил. Кроме того, очень понравились интеллектуальные конкурсы, где задания были посвящены экологии родного края. Получилось интересно и познавательно", — отметила участница слета Ульяна Здрецова.
Прекрасным настроением и взрывами смеха запомнился последний творческий вечер, на котором юные экологи в шуточных постановках отображали все, что с ними происходило за прожитые дни турслета.
Завершением девятого туристического слета детских и молодежных организаций стало награждение победителей и участников подарками и дипломами от организаторов и партнеров мероприятия. В этом году абсолютным победителем стала команда военно-патриотического клуба "Вымпел". С небольшим отрывом, на втором месте команда "АПельсин", на третьем месте команда "Альтернатива".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.