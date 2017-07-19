При поддержке Жигулевской ГЭС прошел IX туристический слет детских и молодежных организаций

В рамках благотворительной программы "Чистая энергия", Жигулевская ГЭС (филиал "РусГидро") помогла организовать туристический слет для детских и молодежных организаций городского округа Жигулевск. Этот проект гидроэнергетики реализуют совместно с Домом молодежных организаций и администрацией Жигулевска. В этом году детский туристический слет прошел в девятый раз.

2017 год объявлен Годом экологии, поэтому вся концепция мероприятия была полностью посвящена экологии и особо охраняемым природным территориями. 120 участников из 9 команд в течение трех дней боролись за победу, демонстрируя все свои таланты и способности в многоэтапных состязаниях.

Программа турслета была очень насыщена. В ежедневном расписании, после бодрящей зарядки и завтрака, ребятам предстояли различные испытания, направленные на сплоченность команды.

"В этом году мы впервые участвовали в подобных состязаниях, поэтому было нелегко, но поддержка команды придавала сил. Кроме того, очень понравились интеллектуальные конкурсы, где задания были посвящены экологии родного края. Получилось интересно и познавательно", — отметила участница слета Ульяна Здрецова.

Прекрасным настроением и взрывами смеха запомнился последний творческий вечер, на котором юные экологи в шуточных постановках отображали все, что с ними происходило за прожитые дни турслета.

Завершением девятого туристического слета детских и молодежных организаций стало награждение победителей и участников подарками и дипломами от организаторов и партнеров мероприятия. В этом году абсолютным победителем стала команда военно-патриотического клуба "Вымпел". С небольшим отрывом, на втором месте команда "АПельсин", на третьем месте команда "Альтернатива".