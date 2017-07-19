"Манго Телеком" представила новый корпоративный мессенджер

"Манго Телеком" развивает на платформе MANGO OFFICE инструменты командной работы и средства коммуникации для решения рабочих задач. Компания представила обновленный MANGO TALKER — корпоративный мессенджер с возможностями голосового общения.

Приложение доступно на устройствах iOS и Android, компьютерах macOS и Windows.

MANGO TALKER обеспечивает эффективное взаимодействие между отдельными сотрудниками, а также коммуникации внутри проектных групп и подразделений. Сервис при этом оставляет за пользователями возможность выбирать соответствующий контексту и моменту обсуждения формат — переговоры или переписку, сочетая и комбинируя их в процессе работы над совместными задачами.

В MANGO TALKER можно создавать персональные и групповые чаты, пересылать файлы, контакты и геометки.

Действуя на технологической инфраструктуре виртуальной АТС, MANGO TALKER наследует набор функций бизнес-телефонии MANGO OFFICE. Приложение позволяет совершать и принимать звонки, отправлять SMS, проводить аудиоконференции. Голосовая связь через мессенджер доступна не только с другими пользователями MANGO TALKER, но и с абонентами любых телефонных сетей.

В этом смысле приложение дополняет традиционную офисную телефонию. Пользователь может принимать в MANGO TALKER все вызовы, поступающие на стационарный офисный телефон, и отвечать на рабочие звонки, не находясь на рабочем месте. Звонок из MANGO TALKER абоненту той же корпоративной телефонной сети, к которой подключен пользователь мессенджера (соединение между абонентами одной облачной АТС), однозначно идентифицирует звонящего по корпоративному справочнику. На стороне принимающего звонок такой вызов ничем не отличается от обычного внутреннего звонка с офисного аппарата: на телефоне отобразится короткий номер и имя звонящего. Внутрикорпоративные голосовые соединения не тарифицируются, это заметно снижает расходы в поездках и командировках, а кроссплатформенность расширяет сценарии использования MANGO OFFICE в рабочей коммуникации.

Корпоративный контакт-лист приложение загружает и поддерживает в актуальном состоянии автоматически — c помощью MANGO TALKER легко связаться с любым из коллег, даже не зная его номера или другого идентификатора. Отдельно MANGO TALKER сохраняет персональные контакты, а в случаях, когда в приложение поступает вызов с номера, не занесенного ни в один из справочников, включаются алгоритмы желтых страниц. MANGO TALKER мгновенно сопоставляет номер звонящего с публичными телефонными базами и в случае, если находит совпадение, информирует пользователя о предположительном источнике звонка.

Во время голосовых вызовов нажатием одной кнопки можно активировать запись разговора и затем быстро получить звуковой файл. Это позволит, например, говоря в дороге, не упустить существенные детали или важную информацию и при необходимости иметь ее под рукой, не обращаясь за записями к хранилищу облачной АТС через личный кабинет.

Благодаря облачной синхронизации переписка в чатах и история вызовов актуальны на всех устройствах пользователя MANGO TALKER. Начать обсуждение можно с рабочего телефона или компьютера, а продолжить — с ноутбука, смартфона или планшета, покинув офис, но не выключаясь из рабочего процесса.

С учетом того, что MANGO TALKER предназначен для корпоративных коммуникаций, уровню информационной безопасности сервиса и защите данных уделяется повышенное внимание. Создавая возможность простой и быстрой коммуникации, MANGO TALKER оставляет эту коммуникацию полностью закрытой от внешней среды, так как доступ к любым обсуждениям и файлам можно получить исключительно при наличии корпоративной учетной записи. Проходя через облачную АТС, звонки постоянно доступны для оперативного контроля, сообщения и рабочие файлы хранятся на защищенных серверах "Манго Телеком".

Алексей Панфилов, менеджер по продукту "Манго Телеком":

— Возможность мгновенно выходить на связь, делиться наработками, оперативно получать мнения коллег, совместно принимать решения действительно усиливают команду. По статистике при работе над несколькими крупными проектами среднестатистический менеджер пользуется 4-5 приложениями одновременно, не считая звонков и конференц-коллов. Это сильно усложняет коммуникацию, делает ее разрозненной и фрагментарной. MANGO TALKER на этом фоне полностью закрывает вопрос о том, как эффективно выстроить рабочее взаимодействие.