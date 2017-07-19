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ИТ Транспорт и связь

"Манго Телеком" представила новый корпоративный мессенджер

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Манго Телеком" развивает на платформе MANGO OFFICE инструменты командной работы и средства коммуникации для решения рабочих задач. Компания представила обновленный MANGO TALKER — корпоративный мессенджер с возможностями голосового общения.

Приложение доступно на устройствах iOS и Android, компьютерах macOS и Windows

MANGO TALKER обеспечивает эффективное взаимодействие между отдельными сотрудниками, а также коммуникации внутри проектных групп и подразделений. Сервис при этом оставляет за пользователями возможность выбирать соответствующий контексту и моменту обсуждения формат — переговоры или переписку, сочетая и комбинируя их в процессе работы над совместными задачами.

В MANGO TALKER можно создавать персональные и групповые чаты, пересылать файлы, контакты и геометки.

Действуя на технологической инфраструктуре виртуальной АТС, MANGO TALKER наследует набор функций бизнес-телефонии MANGO OFFICE. Приложение позволяет совершать и принимать звонки, отправлять SMS, проводить аудиоконференции. Голосовая связь через мессенджер доступна не только с другими пользователями MANGO TALKER, но и с абонентами любых телефонных сетей.

В этом смысле приложение дополняет традиционную офисную телефонию. Пользователь может принимать в MANGO TALKER все вызовы, поступающие на стационарный офисный телефон, и отвечать на рабочие звонки, не находясь на рабочем месте. Звонок из MANGO TALKER абоненту той же корпоративной телефонной сети, к которой подключен пользователь мессенджера (соединение между абонентами одной облачной АТС), однозначно идентифицирует звонящего по корпоративному справочнику. На стороне принимающего звонок такой вызов ничем не отличается от обычного внутреннего звонка с офисного аппарата: на телефоне отобразится короткий номер и имя звонящего. Внутрикорпоративные голосовые соединения не тарифицируются, это заметно снижает расходы в поездках и командировках, а кроссплатформенность расширяет сценарии использования MANGO OFFICE в рабочей коммуникации.

Корпоративный контакт-лист приложение загружает и поддерживает в актуальном состоянии автоматически — c помощью MANGO TALKER легко связаться с любым из коллег, даже не зная его номера или другого идентификатора. Отдельно MANGO TALKER сохраняет персональные контакты, а в случаях, когда в приложение поступает вызов с номера, не занесенного ни в один из справочников, включаются алгоритмы желтых страниц. MANGO TALKER мгновенно сопоставляет номер звонящего с публичными телефонными базами и в случае, если находит совпадение, информирует пользователя о предположительном источнике звонка.

Во время голосовых вызовов нажатием одной кнопки можно активировать запись разговора и затем быстро получить звуковой файл. Это позволит, например, говоря в дороге, не упустить существенные детали или важную информацию и при необходимости иметь ее под рукой, не обращаясь за записями к хранилищу облачной АТС через личный кабинет.

Благодаря облачной синхронизации переписка в чатах и история вызовов актуальны на всех устройствах пользователя MANGO TALKER. Начать обсуждение можно с рабочего телефона или компьютера, а продолжить — с ноутбука, смартфона или планшета, покинув офис, но не выключаясь из рабочего процесса.

С учетом того, что MANGO TALKER предназначен для корпоративных коммуникаций, уровню информационной безопасности сервиса и защите данных уделяется повышенное внимание. Создавая возможность простой и быстрой коммуникации, MANGO TALKER оставляет эту коммуникацию полностью закрытой от внешней среды, так как доступ к любым обсуждениям и файлам можно получить исключительно при наличии корпоративной учетной записи. Проходя через облачную АТС, звонки постоянно доступны для оперативного контроля, сообщения и рабочие файлы хранятся на защищенных серверах "Манго Телеком".

Алексей Панфилов, менеджер по продукту "Манго Телеком":

— Возможность мгновенно выходить на связь, делиться наработками, оперативно получать мнения коллег, совместно принимать решения действительно усиливают команду. По статистике при работе над несколькими крупными проектами среднестатистический менеджер пользуется 4-5 приложениями одновременно, не считая звонков и конференц-коллов. Это сильно усложняет коммуникацию, делает ее разрозненной и фрагментарной. MANGO TALKER на этом фоне полностью закрывает вопрос о том, как эффективно выстроить рабочее взаимодействие.

"Манго Телеком" — лидер рынка виртуальных АТС и облачных бизнес-коммуникаций. Основанная в 2000 году, сегодня "Манго Телеком" обслуживает 40,000 предприятий и входит в двадцатку крупнейших телекоммуникационных компаний России. Продукты и решения "Манго Телеком" получили множество профессиональных наград и отраслевых премий. В 2013 году в состав акционеров "Манго Телеком" вошел инвестиционный фонд Intel Capital.

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Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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