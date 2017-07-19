В Самаре задержан таксист, подрабатывавший разбоем

Во вторник, 18 июля, сотрудники уголовного розыска Промышленного райотдела полиции задержали 35-летнего водителя такси Артура Е., которого подозревают в нападении на офис организации, выдававшей микрозаймы.

Напомним, 8 марта 2017 г. неизвестный, угрожая пистолетом, отобрал 40 тыс. руб. у директора ООО "Займ экспресс". По данным полиции, задержанный ранее был уже судим за разбой.