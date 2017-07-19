Получено положительное заключение экспертизы по второму этапу благоустройства территории стадиона "Самара Арена"

Получено положительное заключение экспертизы сметной документации на 2-й этап по объекту "Проектирование и строительство благоустройства на территории, прилегающей к стадиону г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической" № 63-1-6091-17 от 12.07.2017.

Вторым этапом предусмотрено выполнение основных работ по благоустройству. На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.

Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.

Особое внимание будет уделено оформлению последней мили и местам около входных групп стадиона, а также организации доступной среды.

Напомним, что уже в 2018 году стадион "Самара Арена" примет 6 игр Чемпионата мира по футболу FIFA2018тм: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.



