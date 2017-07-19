Получено положительное заключение экспертизы по второму этапу благоустройства территории стадиона "Самара Арена"

Получено положительное заключение экспертизы сметной документации на 2-й этап по объекту "Проектирование и строительство благоустройства на территории, прилегающей к стадиону г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической" № 63-1-6091-17 от 12.07.2017.
Вторым этапом предусмотрено выполнение основных работ по благоустройству. На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.
Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.
Особое внимание будет уделено оформлению последней мили и местам около входных групп стадиона, а также организации доступной среды.
Напомним, что уже в 2018 году стадион "Самара Арена" примет 6 игр Чемпионата мира по футболу FIFA2018тм: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?