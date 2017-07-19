В Сызрани полиция задержала парня, подозреваемого в ограблении двух пенсионерок

Во вторник, 18 июля, в Сызрани сотрудники отдела полиции задержали 25-летнего местного жителя, которого подозревают в серии нападений, совершенных накануне.

17 числа, около 9:00, у дома по ул. Октябрьской, 55 он сорвал золотую цепочку с крестиком с 61-летней Любови И., а через час в подъезде дома по ул. Красильникова, 57 отобрал цепочку у 62-летней Татьяны К.

В тот же день, около 9:30, в Сызрани, на железнодорожном переезде, на ул. Октябрьской, у дома № 1, было совершено еще одно аналогичное преступление, жертвой которого стала 68-летняя женщина. Причастность задержанного к этому эпизоду пока не доказана.