В Сызрани полиция задержала парня, подозреваемого в ограблении двух пенсионерок

Во вторник, 18 июля, в Сызрани сотрудники отдела полиции задержали 25-летнего местного жителя, которого подозревают в серии нападений, совершенных накануне.
17 числа, около 9:00, у дома по ул. Октябрьской, 55 он сорвал золотую цепочку с крестиком с 61-летней Любови И., а через час в подъезде дома по ул. Красильникова, 57 отобрал цепочку у 62-летней Татьяны К.
В тот же день, около 9:30, в Сызрани, на железнодорожном переезде, на ул. Октябрьской, у дома № 1, было совершено еще одно аналогичное преступление, жертвой которого стала 68-летняя женщина. Причастность задержанного к этому эпизоду пока не доказана.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?