Житель Сызрани получил три года колонии за кражи и грабежи

В Сызрани суд вынес приговор неоднократно судимому местному жителю, которого обвиняли в кражах и грабежах, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Преступления мужчина совершал с 15 марта по 17 мая 2017 г., в том числе будучи пьяным. 23 апреля 2017 г. он проник в дом инвалида 2 группы, совершил там кражу, а затем — ограбление с применением насилия. Добычей злоумышленника стали слесарный и столярный инструменты, мобильник и телевизор общей стоимостью 28 тыс. рублей.

Он же 15 марта 2017 г. снял с машины, припаркованной на ул. Астраханской, аккумулятор стоимостью 2700 руб., а 17 мая открыто похитил выпавший у потерпевшего из кармана мобильный телефон стоимостью 5 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине по совокупности преступлений три года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.