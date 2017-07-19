Житель Сызрани получил три года колонии за кражи и грабежи

В Сызрани суд вынес приговор неоднократно судимому местному жителю, которого обвиняли в кражах и грабежах, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Преступления мужчина совершал с 15 марта по 17 мая 2017 г., в том числе будучи пьяным. 23 апреля 2017 г. он проник в дом инвалида 2 группы, совершил там кражу, а затем — ограбление с применением насилия. Добычей злоумышленника стали слесарный и столярный инструменты, мобильник и телевизор общей стоимостью 28 тыс. рублей.
Он же 15 марта 2017 г. снял с машины, припаркованной на ул. Астраханской, аккумулятор стоимостью 2700 руб., а 17 мая открыто похитил выпавший у потерпевшего из кармана мобильный телефон стоимостью 5 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине по совокупности преступлений три года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.