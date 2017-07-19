Олег Фурсов провел выездное совещание в Самарском районе

Во вторник, 18 июля, глава Самары Олег Фурсов совершил объезд Самарского района. Он оценил ход работ по благоустройству общественных зон, ремонту дорожного полотна, а также посетил дворовые территории.

В частности, глава города посетил двор дома № 129 по улице Куйбышева. Олег Фурсов обратил внимание, что двор выглядит очень ухоженным. Его жители дружно поддерживают в нем порядок, высаживают цветы.

Активисты попросили главу города помочь заасфальтировать участок дворовой территории, на котором в дождливые дни скапливается вода. Олег Фурсов поручил главе администрации Самарского района Максиму Харитонову проработать вопрос о возможности выделения средств из районного бюджета на эти цели.

Также жители обратились с жалобой на некачественный ремонт фасада. Он был проведен в 2014 году, но уже сейчас со стен здания сыпется штукатурка и краска.

Глава Самары резко раскритиковал подрядчиков, выполнявших ремонт фасада. "Необходимо официально оформить претензии к организации, выполнявшей работы, и взыскать с нее ущерб", — подчеркнул Олег Фурсов.

Кроме того, Олег Фурсов посетил двор дома № 109 по улице Куйбышева. Его жители активно участвуют в благоустройстве территории, поэтому двор одним из первых попал в федеральную программу "Комфортная городская среда". Проект ремонта двора уже готов, работы будут проведены в текущем году.

Напомним, в этом году в рамках федеральной программы в Самаре будет отремонтировано 196 дворовых территорий.

Конечной точкой объезда стала администрация Самарского района. Там было проведено совещание по подготовке внутригородского района к чемпионату мира по футболу.

На совещании обсудили ход ремонта дорог и благоустройства общественных пространств, рассмотрены вопросы работы объектов потребительского рынка. Подводя итоги, глава Самары сделал ряд замечаний по организации ремонтных работ на дорогах.

"Подрядчики взяли на себя санитарное содержание дороги на время ремонта, но не осуществляют за ними должного ухода. Прошу управляющих микрорайонами занять принципиальную позицию в этом вопросе и обо всех фактах сообщать в районную администрацию и городскую-административно техническую инспекцию", — подчеркнул он.