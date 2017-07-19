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ЖКХ и благоустройство Общество

Олег Фурсов провел выездное совещание в Самарском районе

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 июля, глава Самары Олег Фурсов совершил объезд Самарского района. Он оценил ход работ по благоустройству общественных зон, ремонту дорожного полотна, а также посетил дворовые территории.

В частности, глава города посетил двор дома № 129 по улице Куйбышева. Олег Фурсов обратил внимание, что двор выглядит очень ухоженным. Его жители дружно поддерживают в нем порядок, высаживают цветы.

Активисты попросили главу города помочь заасфальтировать участок дворовой территории, на котором в дождливые дни скапливается вода. Олег Фурсов поручил главе администрации Самарского района Максиму Харитонову проработать вопрос о возможности выделения средств из районного бюджета на эти цели.

Также жители обратились с жалобой на некачественный ремонт фасада. Он был проведен в 2014 году, но уже сейчас со стен здания сыпется штукатурка и краска.

Глава Самары резко раскритиковал подрядчиков, выполнявших ремонт фасада. "Необходимо официально оформить претензии к организации, выполнявшей работы, и взыскать с нее ущерб", — подчеркнул Олег Фурсов.

Кроме того, Олег Фурсов посетил двор дома № 109 по улице Куйбышева. Его жители активно участвуют в благоустройстве территории, поэтому двор одним из первых попал в федеральную программу "Комфортная городская среда". Проект ремонта двора уже готов, работы будут проведены в текущем году.

Напомним, в этом году в рамках федеральной программы в Самаре будет отремонтировано 196 дворовых территорий.

Конечной точкой объезда стала администрация Самарского района. Там было проведено совещание по подготовке внутригородского района к чемпионату мира по футболу.

На совещании обсудили ход ремонта дорог и благоустройства общественных пространств, рассмотрены вопросы работы объектов потребительского рынка. Подводя итоги, глава Самары сделал ряд замечаний по организации ремонтных работ на дорогах.

"Подрядчики взяли на себя санитарное содержание дороги на время ремонта, но не осуществляют за ними должного ухода. Прошу управляющих микрорайонами занять принципиальную позицию в этом вопросе и обо всех фактах сообщать в районную администрацию и городскую-административно техническую инспекцию", — подчеркнул он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:33 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Где строят, откройте тайну?

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