Имущество обанкроченного ФИА-Банка выставлено на торги

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество обанкротившегося Фиа-Банка, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у ФИА-банка 8 апреля 2016 года. В июле банк признан банкротом.

Кроме того, Управление МВД России по Тольятти возбудило уголовное дело о хищении 26,7 млн руб. из ФИА-банка предпринимателем, находившимся в сговоре с сотрудниками кредитного учреждения.

Временная администрация в результате анализа финансового состояния Фиа-Банка установила, что справедливая стоимость активов банка по состоянию на дату отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций не превышает 10 млрд руб. По состоянию на 1 июня 2017 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,15 млрд рублей. По данным на ту же дату, перед кредиторами первой очереди погашено 4,02 млрд рублей. В рамках дела о банкротстве АСВ пытается признать недействительными шесть сделок Фиа-Банка на общую сумму 802,4 млн рублей. Пока заявления находятся на рассмотрении суда.

Имущество банка, выставленное на торги, разделено на 1070 лотов — продается недвижимость, транспортные средства, банковское оборудование, нематериальные активы и права требования к физическим лицам.

Недвижимость выставлена 45 лотами общей стоимостью 1,77 млрд рублей. В их составе — нежилые помещения и здания в Тольятти, Ульяновске и Самаре, здание автосалона и цех сборки автомобилей в Тольятти, недостроенная производственная база, одноэтажный и двухэтажный дома с земельным участком в Ульяновске, квартиры в Тольятти, Похвистнево, Москве и Якутии. Также на торги выставлено четыре лота с земельными участками, большая часть которых имеет сельхозназначение, и здание культурного центра "Радуга" в городе Бугуруслан Оренбургской области. Самый дорогой лот, включающий в себя четыре нежилых помещения, долю в праве на земельный участок площадью 20 тыс. кв. м и более тысячи позиций иного имущества, оценен в 583,3 млн рублей.

На торги выставлено также 24 транспортных средства — каждый отдельным лотом. В их числе два автомобиля Lada 2009 и 2015 годов выпуска, два прицепа и 20 иномарок 2008–2015 годов выпуска, общая начальная стоимость — 16,7 млн рублей.

Кроме того, на аукцион выставлено банковское оборудование, офисная мебель и техника за 13,08 млн руб., 162 банкомата двумя лотами общей стоимостью 71,3 млн руб., 69 платежных терминалов за 8,6 млн руб. и прочая техника. Еще 995 лотами выставлены права требования к физическим лицам на общую сумму свыше 880 млн рублей. В некоторых лотах присутствует только один кредитор, в других — несколько. Также на продажу за 296 тыс. руб. выставлено исключительное право на товарные знаки АО "Фиа-Банк".

Торги запланированы на 4 сентября 2017 года. Лоты, не реализованные с первого раза, повторно уйдут на торги 30 октября с дисконтом в 10%. Имущество, которое не будет продано и повторно, АСВ планирует выставить на продажу путем публичного предложения с 21 декабря по 5 февраля, 19 февраля и 26 февраля в зависимости от лотов. Понижение цены также будет происходить в зависимости от лотов — так, часть выставленных на продажу прав требований к физическим лицам может быть продана в рамках публичного предложения за 0,5% и за 1% от начальной стоимости, а вот максимальное снижение стоимости недвижимости, автомобилей и нематериальных активов составит 30%.