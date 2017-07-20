Часть полномочий Самарского облсуда перейдет в окружные инстанции

На прошлой неделе пленум ВС РФ принял постановление, которое дало старт судебной реформе, в рамках которой будут созданы пять апелляционных и девять кассационных инстанций общей юрисдикции окружного подчинения. Ни одна из них не будет базироваться в Самаре, пишет "Самарское обозрение".
В скором времени за пересмотром решений первой инстанции Самарского областного суда или же с целью рассмотрения кассационной жалобы самарцам придется ездить либо в Нижний Новгород, либо в Казань.
Создание вынесенных за пределы региона вышестоящих инстанций, в версии авторов инициативы, должно способствовать большей объективности рассмотрения дел и исключить двойное обжалование в одном и том же суде. За основу взята схема построения арбитражных судов, которая работает уже не первый год.
"Реформу территориально сразу же разбили по тем столицам субъектов, где есть подходящие здания", — приводит "Самарское обозрение" слова осведомленного источника в судебном департаменте. В Самаре же "подходящего здания" не оказалось.
Последние комментарии
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?