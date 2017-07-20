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Федеральная власть Власть и политика

Часть полномочий Самарского облсуда перейдет в окружные инстанции

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошлой неделе пленум ВС РФ принял постановление, которое дало старт судебной реформе, в рамках которой будут созданы пять апелляционных и девять кассационных инстанций общей юрисдикции окружного подчинения. Ни одна из них не будет базироваться в Самаре, пишет "Самарское обозрение".

В скором времени за пересмотром решений первой инстанции Самарского областного суда или же с целью рассмотрения кассационной жалобы самарцам придется ездить либо в Нижний Новгород, либо в Казань.

Создание вынесенных за пределы региона вышестоящих инстанций, в версии авторов инициативы, должно способствовать большей объективности рассмотрения дел и исключить двойное обжалование в одном и том же суде. За основу взята схема построения арбитражных судов, которая работает уже не первый год.

"Реформу территориально сразу же разбили по тем столицам субъектов, где есть подходящие здания", — приводит "Самарское обозрение" слова осведомленного источника в судебном департаменте. В Самаре же "подходящего здания" не оказалось.

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