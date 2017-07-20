Собственник строительного холдинга "Татищев" Виталий Евдокимов освобожден из-под стражи

Верховный суд РФ отменил приговор по делу бенефициара тольяттинского холдинга "Татищев" Виталия Евдокимова и направил его уголовное дело на повторное рассмотрение иным составом суда, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, собственник "Татищева" Виталий Евдокимов отправился в колонию в августе 2016 г., после пересмотра его уголовного дела апелляционной инстанцией областного суда. Бизнес фигуранта в основном строился вокруг активов тольяттинского опытного завода "СМиК", который занимался производством бетона еще в советское время. Одно из аффилированных с Евдокимовым юридических лиц — ЗАО "Зеленый берег" — было оператором площадки под бывшей турбазой завода "СМиК". В 2011 г. мэрия продала фирме землю под турбазой, но в процессе регистрации права собственности площадь участка увеличилась на 8 га за счет земель окружающих городских лесов. Затем участки размежевали и продали близким Евдокимову лицам. Его самого позднее признали организатором этой мошеннической схемы и вменили ущерб свыше 39 млн рублей. Летом 2016 г. бизнесмена приговорили к четырем годам лишения свободы условно, но областной суд заменил наказание реальным отбыванием в колонии общего режима. Попытка обжаловать это решение в президиуме областного суда тоже оказалась безуспешной. Тогда адвокаты Евдокимова написали жалобы в Москву.

Пересмотр дела Евдокимова в Верховном суде РФ состоялся 11 июля 2017 г. и принес удачу фигуранту. ВС РФ отменил приговор, апелляционное определение и определение президиума областного суда на приговор и вернул дело на новое рассмотрение иным составом. Евдокимов освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Бизнесмен успел провести в самарской ИК-5 почти год — с судьями Верховного суда он общался в арестантской робе по видеоконференцсвязи. Его интересы в ВС РФ представляли двое новых адвокатов взамен вышедшего из дела Алексея Курского и общественный защитник Александр Терещенко.