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Верховный Суд отменил приговор по делу об убийстве боксера Еремеева Собственник строительного холдинга "Татищев" Виталий Евдокимов освобожден из-под стражи По обвинению в убийстве бизнесмена в Казани судят предполагаемого киллера из тольяттинской ОПГ "Неверовские" В Самаре за убийство несостоявшегося собутыльника мужчину отправили в колонию особого режима Отставного полковника ГРУ и московского адвоката осудили за предложение передать взятку судье ВС РФ

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Собственник строительного холдинга "Татищев" Виталий Евдокимов освобожден из-под стражи

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Верховный суд РФ отменил приговор по делу бенефициара тольяттинского холдинга "Татищев" Виталия Евдокимова и направил его уголовное дело на повторное рассмотрение иным составом суда, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, собственник "Татищева" Виталий Евдокимов отправился в колонию в августе 2016 г., после пересмотра его уголовного дела апелляционной инстанцией областного суда. Бизнес фигуранта в основном строился вокруг активов тольяттинского опытного завода "СМиК", который занимался производством бетона еще в советское время. Одно из аффилированных с Евдокимовым юридических лиц — ЗАО "Зеленый берег" — было оператором площадки под бывшей турбазой завода "СМиК". В 2011 г. мэрия продала фирме землю под турбазой, но в процессе регистрации права собственности площадь участка увеличилась на 8 га за счет земель окружающих городских лесов. Затем участки размежевали и продали близким Евдокимову лицам. Его самого позднее признали организатором этой мошеннической схемы и вменили ущерб свыше 39 млн рублей. Летом 2016 г. бизнесмена приговорили к четырем годам лишения свободы условно, но областной суд заменил наказание реальным отбыванием в колонии общего режима. Попытка обжаловать это решение в президиуме областного суда тоже оказалась безуспешной. Тогда адвокаты Евдокимова написали жалобы в Москву.

Пересмотр дела Евдокимова в Верховном суде РФ состоялся 11 июля 2017 г. и принес удачу фигуранту. ВС РФ отменил приговор, апелляционное определение и определение президиума областного суда на приговор и вернул дело на новое рассмотрение иным составом. Евдокимов освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Бизнесмен успел провести в самарской ИК-5 почти год — с судьями Верховного суда он общался в арестантской робе по видеоконференцсвязи. Его интересы в ВС РФ представляли двое новых адвокатов взамен вышедшего из дела Алексея Курского и общественный защитник Александр Терещенко.

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Volonter RF 16 июля 2017 19:15 Расследование по фактам махинаций с земельным участком под автосалонами "Полада" перевели в Тольятти

Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности

Чук Геков 14 июня 2017 17:12 Александру Реймеру дали восемь лет колонии за хищение бюджетных средств и лишили воинского звания

Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?

Станислав Сухолёт 08 июня 2017 14:03 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!

Alexey Kalyagin 08 июня 2017 07:45 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.

Серега Шаров 07 июня 2017 17:55 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.

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