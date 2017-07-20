В Тольятти выставлены на продажу автосалоны Audi и Mazda

Генеральным директором компаний "Альфа-Премиум" (Audi) и "Альфа-Моторс" (Mazda), по данным "СПАРК-Интерфакса", является Александр Догадкин — выходец из компаний, так или иначе связанных с ОАО "Национальный торговый банк" (НТБ), председателем правления которого некогда был Виталий Вавилин.

Сейчас Виталий Вавилин утверждает, что к деятельности группы компаний "Альфа" не имеет никакого отношения.

По словам участников тольяттинского авторынка, смена хозяев влечет за собой прекращение дилерского контракта. Это означает, что в случае перепродажи последует объявление нового тендера по маркам Audi и Mazda в Тольятти.