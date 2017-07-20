Врачи Тольятти спасали маленькую девочку, упавшую на даче в бочку с водой

В среду, 19 июля, вечером по предварительным данным, на даче под Тольятти трехлетняя девочка упала с лестницы в бочку с водой и стала тонуть, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Взрослые дачники вытащили малышку из воды и привезли ее на своей машине в одну из городских больниц Автограда. Предположительно, у девочки работало одно легкое и она почти теряла сознание.

Врачи больницы стали оказывать ребенку помощь и вызвали "скорую" для перевозки ее в профильный стационар. Прибывшие врачи городской службы "03", принимая все меры для спасения девочки перевезли ее в детскую больницу.