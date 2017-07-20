Верховный Суд отменил приговор по делу об убийстве боксера Еремеева

Защита самарца Александра Лукьянова, известного как Ильич, состоявшего ранее на оперативных учетах как активный участник "дохловской" ОПГ, добилась отмены приговора своему подзащитному в Верховном суде РФ, сообщает "Самарское обозрение".

ВС РФ увидел нарушение уголовно-процессуального права в том, что судья не дал присяжным огласить оправдательный вердикт Лукьянову и самоличным решением распустил коллегию. При втором рассмотрении обвиняемый получил 16 лет колонии.

Напомним, Лукьянов обвинялся в подстрекательстве и пособничестве к совершению убийства по найму, жертвой которого стал 42-летний самарский боксер и бизнесмен Андрей Еремеев. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено 26 января 2015 г. у дома на ул. Солнечной в Промышленном районе Самары.

По подозрению в убийстве задержали четырех жителей Самары и области. Одного из них, Михаила Полатбекова, который, по версии следствия, был исполнителем, Промышленный районный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Судьбу остальных решал суд присяжных, который 21 декабря 2016 г. все же пришел к выводу о виновности подсудимых — Андрея Перегудова, Александра Лукьянова и Юрия Сабаева.

Лукьянову назначили 16 лет лишения свободы, Сабаеву — 14 лет, а Перегудову — 13 лет.

Адвокаты заявляли, что "имел место управляемый процесс как со стороны председательствующего судьи, так и со стороны аппарата Самарского областного суда".

Как следует из апелляционного определения ВС РФ, "в ходе рассмотрения уголовного дела были грубо нарушены требования уголовно-процессуального закона, регулирующие порядок возобновления судебного следствия при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, а также порядок провозглашения вердикта". Вынесение обвинительного вердикта "после незаконного роспуска первой коллегии нарушило принцип состязательности и право подсудимых на справедливое судебное разбирательство компетентным, независимым и беспристрастным судом".

Дело возвращено на новое рассмотрение иным составом суда. Срок ареста Перегудову, Сабаеву и Лукьянову продлен до 27 августа 2017 года. Дата заседания по делу пока не определена.