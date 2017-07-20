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Суды Происшествия

Верховный Суд отменил приговор по делу об убийстве боксера Еремеева

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защита самарца Александра Лукьянова, известного как Ильич, состоявшего ранее на оперативных учетах как активный участник "дохловской" ОПГ, добилась отмены приговора своему подзащитному в Верховном суде РФ, сообщает "Самарское обозрение".

ВС РФ увидел нарушение уголовно-процессуального права в том, что судья не дал присяжным огласить оправдательный вердикт Лукьянову и самоличным решением распустил коллегию. При втором рассмотрении обвиняемый получил 16 лет колонии.

Напомним, Лукьянов обвинялся в подстрекательстве и пособничестве к совершению убийства по найму, жертвой которого стал 42-летний самарский боксер и бизнесмен Андрей Еремеев. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено 26 января 2015 г. у дома на ул. Солнечной в Промышленном районе Самары.

По подозрению в убийстве задержали четырех жителей Самары и области. Одного из них, Михаила Полатбекова, который, по версии следствия, был исполнителем, Промышленный районный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Судьбу остальных решал суд присяжных, который 21 декабря 2016 г. все же пришел к выводу о виновности подсудимых — Андрея Перегудова, Александра Лукьянова и Юрия Сабаева.

Лукьянову назначили 16 лет лишения свободы, Сабаеву — 14 лет, а Перегудову — 13 лет.

Адвокаты заявляли, что "имел место управляемый процесс как со стороны председательствующего судьи, так и со стороны аппарата Самарского областного суда".

Как следует из апелляционного определения ВС РФ, "в ходе рассмотрения уголовного дела были грубо нарушены требования уголовно-процессуального закона, регулирующие порядок возобновления судебного следствия при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, а также порядок провозглашения вердикта". Вынесение обвинительного вердикта "после незаконного роспуска первой коллегии нарушило принцип состязательности и право подсудимых на справедливое судебное разбирательство компетентным, независимым и беспристрастным судом".

Дело возвращено на новое рассмотрение иным составом суда. Срок ареста Перегудову, Сабаеву и Лукьянову продлен до 27 августа 2017 года. Дата заседания по делу пока не определена.

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Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!

Alexey Kalyagin 08 июня 2017 07:45 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.

Серега Шаров 07 июня 2017 17:55 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.

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