Спасатели эвакуировали на берег мужчину с перевернувшейся на Волге лодки

В среду, 19 июля, около 7:30 спасатели получили сообщение о том, что на Волге, напротив спуска ул. Советской Армии в районе НФС требуется помощь мужчине в возрасте около 47 лет, который перевернулся на лодке, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ПСС по Самарской области.

Спасатели выехали в указанный район акватории, взяли мужчину на борт катера и эвакуировали его на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.