Спасатели эвакуировали на берег мужчину с перевернувшейся на Волге лодки

В среду, 19 июля, около 7:30 спасатели получили сообщение о том, что на Волге, напротив спуска ул. Советской Армии в районе НФС требуется помощь мужчине в возрасте около 47 лет, который перевернулся на лодке, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ПСС по Самарской области.
Спасатели выехали в указанный район акватории, взяли мужчину на борт катера и эвакуировали его на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.
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Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.