Работодателей, относящихся к высокой зоне риска, будут проверять чаще

На сайте Роструда появились списки работодателей, которым чаще остальных стоит ждать проверок. Риск-ориентированный подход применяется при плановых проверках работодателей уже с 1 марта.

Перечень работодателей по категориям риска ведет Роструд. Зная категорию риска, работодатели смогут понять, когда ожидать плановую проверку, и подготовиться к ней. Чтобы узнать свою категорию, организации нужно обратиться в Роструд. Инспекция ответит на запрос не позднее 15 рабочих дней с даты его поступления.

Работодателю, если его деятельность несет минимальный риск, не стоит переживать: плановых проверок не будет вовсе. Это позволит компаниям и ИП снизить издержки на подготовку к проверкам и работать более эффективно. А при высоком риске работодателю стоит ждать проверок раз в два года. Раньше подобного деления не было, плановые проверки осуществлялись не чаще чем раз в три года.

Сведения о работодателях с риском "выше среднего" согласно новому проекту уже появились на сайте Роструда. В двух перечнях перечислены работодатели, чья деятельность отнесена к высокому и значительному риску. К первым инспекторы труда будут приходить с плановой проверкой раз в 2 года, ко вторым — раз в 3 года.

Если работодателя нет в обоих перечнях, то категория риска его деятельности не выше средней.

Информация подготовлена специалистами КонсультантПлюс Самара



