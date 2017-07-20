Работодателей, относящихся к высокой зоне риска, будут проверять чаще

На сайте Роструда появились списки работодателей, которым чаще остальных стоит ждать проверок. Риск-ориентированный подход применяется при плановых проверках работодателей уже с 1 марта.
Перечень работодателей по категориям риска ведет Роструд. Зная категорию риска, работодатели смогут понять, когда ожидать плановую проверку, и подготовиться к ней. Чтобы узнать свою категорию, организации нужно обратиться в Роструд. Инспекция ответит на запрос не позднее 15 рабочих дней с даты его поступления.
Работодателю, если его деятельность несет минимальный риск, не стоит переживать: плановых проверок не будет вовсе. Это позволит компаниям и ИП снизить издержки на подготовку к проверкам и работать более эффективно. А при высоком риске работодателю стоит ждать проверок раз в два года. Раньше подобного деления не было, плановые проверки осуществлялись не чаще чем раз в три года.
Сведения о работодателях с риском "выше среднего" согласно новому проекту уже появились на сайте Роструда. В двух перечнях перечислены работодатели, чья деятельность отнесена к высокому и значительному риску. К первым инспекторы труда будут приходить с плановой проверкой раз в 2 года, ко вторым — раз в 3 года.
Если работодателя нет в обоих перечнях, то категория риска его деятельности не выше средней.
Информация подготовлена специалистами КонсультантПлюс Самара
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!