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Законотворчество Экономическая политика

КонсультантПлюс: страховые начисления пропадают после реорганизации юрлица

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минфин объяснил, как считать базу для начисления взносов после преобразования юрлица.

Правила начисления разъяснены в письме Минфина России от 20.06.2017 N 03-15-06/38248. Согласно документу, база по страховым взносам правопреемнику при реорганизации не передается. Учесть можно лишь выплаты, начисленные со дня госрегистрации преобразованного юрлица, подчеркивает ведомство. Таким образом, у вновь созданной организации в базу включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня ее организации.

Аналогичное мнение высказывал Минтруд. Суды, среди которых АС Московского округа, придерживаются противоположного подхода.Предлагаем следовать рекомендации Минфина, чтобы избежать споров с проверяющими.

Информация подготовлена специалистами КонсультантПлюс Самара

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