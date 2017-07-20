КонсультантПлюс: страховые начисления пропадают после реорганизации юрлица

Минфин объяснил, как считать базу для начисления взносов после преобразования юрлица.
Правила начисления разъяснены в письме Минфина России от 20.06.2017 N 03-15-06/38248. Согласно документу, база по страховым взносам правопреемнику при реорганизации не передается. Учесть можно лишь выплаты, начисленные со дня госрегистрации преобразованного юрлица, подчеркивает ведомство. Таким образом, у вновь созданной организации в базу включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня ее организации.
Аналогичное мнение высказывал Минтруд. Суды, среди которых АС Московского округа, придерживаются противоположного подхода.Предлагаем следовать рекомендации Минфина, чтобы избежать споров с проверяющими.
Информация подготовлена специалистами КонсультантПлюс Самара
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!