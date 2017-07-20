КонсультантПлюс: страховые начисления пропадают после реорганизации юрлица

Минфин объяснил, как считать базу для начисления взносов после преобразования юрлица.

Правила начисления разъяснены в письме Минфина России от 20.06.2017 N 03-15-06/38248. Согласно документу, база по страховым взносам правопреемнику при реорганизации не передается. Учесть можно лишь выплаты, начисленные со дня госрегистрации преобразованного юрлица, подчеркивает ведомство. Таким образом, у вновь созданной организации в базу включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня ее организации.

Аналогичное мнение высказывал Минтруд. Суды, среди которых АС Московского округа, придерживаются противоположного подхода.Предлагаем следовать рекомендации Минфина, чтобы избежать споров с проверяющими.

Информация подготовлена специалистами КонсультантПлюс Самара