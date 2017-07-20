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Культура

В Кинеле состоится первый областной фестиваль молодежных субкультур "ARTиCOOL"

КИНЕЛЬ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 июля, в 14:00 на территории Центра культурного развития Кинеля пройдет первый областной фестиваль молодежных субкультур (городских сообществ) "ARTиCOOL".

Фестиваль, организованный впервые, примет на своей площадке 8 городов и 12 районов Самарской губернии. Учредителем выступила администрация Кинеля при поддержке министерства культуры Самарской области.

Команды, представляющие муниципальные образования, будут принимать участие в одной или нескольких номинациях: "Современная хореография", "Рэп", "Диджеинг", "Фотография", "Киберспорт", "Граффити". В художественной зоне профессиональные мастера предложат всем желающим почувствовать себя моделями боди-арта, нанести на тело роспись в технике мехенди и оставить на память веселые фотоснимки. Приняв участие в мастер-классах, гости смогут своими руками сделать сладости и домашний лимонад, а также продегустировать различные сорта чая. На открытой площадке пройдет урок по йоге. В течение всего фестиваля будет работать зона hand-made.

Председателем жюри на "ARTиCOOL" станет Сергей Кривчиков — управляющий креативного агентства JK-Event, режиссер фестиваля набережных "ВолгаФест 2017". Члены жюри: номинация "Современная хореография" — Виктор Брыкин, доцент, заведующий кафедрой хореографии Самарского государственного института культуры; номинация "Рэп" — Максим Золотарев, участник самарской рэп-группы Red family ms`z, резидент рэп-фестиваля "Голос улиц"; номинация "Диджеинг" — Алексей Шинин, директор академии диджеев Turntable, фристайл диджей; номинация "Фотография" — Николай Страшнов, фотохудожник, директор культурного центра "Музей коллекции"; номинация "Граффити" — Ольга Орлова, культуролог, организатор фестиваля уличной культуры (фестиваль граффити), номинация "Киберспорт" — Роман Козятинский, руководитель студии киберспорта Game center МАУК "Центр культурного развития" Кинеля.

По решению жюри в каждой номинации коллективам-победителям и участникам фестиваля будут присуждены дипломы за I, II и III место. Главный приз получит команда городского округа или муниципального района, который наберет больше всего призовых мест в разных номинациях.

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