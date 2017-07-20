Леонид Симановский: "Льготы по налогам для отдельных регионов на федеральном уровне устанавливаться не должны"

Во вторник, 18 июля, в Государственной думе состоялись парламентские слушания, посвященные основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. В мероприятии принял участие депутат от Самарской области Леонид Симановский.

Как отметил в своем выступлении первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, фракция "Единая Россия" в целом поддерживает основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на три года.

Однако у депутатов есть ряд рекомендаций по доработке документа. В частности, это касается налоговых преференций. Прозвучало мнение, что в вопросах льготного налогообложения регионам необходимо дать большую самостоятельность.

"Налоговые льготы для отдельных субъектов РФ на федеральном уровне устанавливаться не должны, — заявил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский. — Отказ от подобной практики позволит Самарской области предоставлять льготы более адресно и не терять те средства, которые сейчас уходят из региона", — добавил он.

"Не вызывает сомнения, что в регионах гораздо лучше знают, какие льготы, по каким налогам и каким категориям налогоплательщиков можно предоставлять. И делать это из федерального центра вовсе не обязательно, тем более, учитывая влияние льгот на доходы субъектов РФ и муниципальных образований", — уверен депутат.

"Процесс установления новых льгот порой носит лавинообразный характер", — продолжил он. Например, после введения той или иной льготы на территории одного субъекта РФ другие заинтересованные в этом лица обращаются с просьбой о ее распространении на другие регионы или всю территорию России.

"Но если это происходит, то субъект Федерации, на территории которого эта льгота вводилась первоначально, может поставить вопрос о новых налоговых преференциях. А дальше история повторяется: льготы вводятся, другие регионы обращаются за аналогичными льготами и так далее", — пояснил Симановский. Причем новые льготы зачастую вводятся на различных уровнях без анализа и оценки эффективности уже существующих льгот, что абсолютно неверно, добавил он.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ предложил обсудить ключевые параметры налоговой системы. Конкретные предложения по настройке налоговой системы должно быть обсуждены до конца 2017 года, а решения по ним приняты в 2018 году, чтобы они могли начать действовать с 2019 года.

"Налоговая политика должна быть предсказуемой и прозрачной, а налоговая система стимулировать экономический рост и способствовать повышению конкурентоспособности отечественных предприятий. Не секрет, что налоговая система является важным фактором с точки зрения инвестиционной привлекательности и самочувствия бизнеса в России. Поэтому ее настройка не должна вестись за счет региональных и местных бюджетов, и вести к снижению их доходной части", — резюмировал Симановский.