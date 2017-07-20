Жительницу Жигулевска могут привлечь к ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов

В Жигулевске 58-летнюю местную жительницу подозревают в фиктивной регистрации мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Участковый обнаружил, что женщина поставила на миграционный учет в своей квартире пятерых граждан соседних государств, но при этом не собиралась предоставлять им жилье.

По статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ" возбуждено уголовное дело.