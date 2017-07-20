На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открыто движение по тоннелю

На пересечении Московского и Ракитовского шоссе 20 июля в тестовом режиме запустили часть левой стороны тоннеля "на выезд из города". Об этом рассказал директор ООО "Самаратрансстрой" Сергей Сурков.

Еще одна полоса — "в город" — будет запущена в субботу после перекрытия Волжского шоссе. Начальник участка Павел Оськин сообщил, что дорога будет закрыта для того, чтобы начать работы по устройству кольца и примыкания к Волжскому шоссе.

"Работы займут около трех недель, а уже к первому сентября планируем запустить эту развязку в полном объеме: верхний уровень и тоннель", — отметил он.

Рабочие уже приступили к устройству другой части кольца, примыкающей к Ракитовскому шоссе. Там устраивают дублер, с которого можно будет осуществлять поворот с Московского на Ракитовское шоссе.

Кроме того, к сентябрю завершат обустройство насосных станций. Здесь уже стоят резервуары, и осталось подвести питающие токи и запустить станции.

После завершения всех работ на развязке будет работать по три полосы движения в обе стороны — как в тоннельной части, так и на кольце, на котором также расположатся пешеходные и велодорожки.

Помимо этого, Сергей Сурков рассказал о работах на развязке на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Здесь также планируется запустить движение по тоннелю 1 сентября.