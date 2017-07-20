На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открыто движение по тоннелю

На пересечении Московского и Ракитовского шоссе 20 июля в тестовом режиме запустили часть левой стороны тоннеля "на выезд из города". Об этом рассказал директор ООО "Самаратрансстрой" Сергей Сурков.
Еще одна полоса — "в город" — будет запущена в субботу после перекрытия Волжского шоссе. Начальник участка Павел Оськин сообщил, что дорога будет закрыта для того, чтобы начать работы по устройству кольца и примыкания к Волжскому шоссе.
"Работы займут около трех недель, а уже к первому сентября планируем запустить эту развязку в полном объеме: верхний уровень и тоннель", — отметил он.
Рабочие уже приступили к устройству другой части кольца, примыкающей к Ракитовскому шоссе. Там устраивают дублер, с которого можно будет осуществлять поворот с Московского на Ракитовское шоссе.
Кроме того, к сентябрю завершат обустройство насосных станций. Здесь уже стоят резервуары, и осталось подвести питающие токи и запустить станции.
После завершения всех работ на развязке будет работать по три полосы движения в обе стороны — как в тоннельной части, так и на кольце, на котором также расположатся пешеходные и велодорожки.
Помимо этого, Сергей Сурков рассказал о работах на развязке на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Здесь также планируется запустить движение по тоннелю 1 сентября.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?