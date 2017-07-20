В Похвистнево в 2017 г. будет благоустроено 65 дворов

В четверг, 20 июля, официальный сайт городской администрации Похвистнево сообщил о начале работы по утверждению дизайн-проектов 65 дворов, которые будут благоустроены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Минимальный перечень видов работ включает в себя ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек, урн для мусора. В дополнительный перечень включены оборудование детских или спортивных площадок, парковок, озеленение территории и т. д.

Жители активно включились в процесс. С учетом поступивших протоколов собраний во дворах домов, были разработаны и размещены на официальном сайте администрации схемы благоустройства дворовых территорий. Горожанам было дано время для того, чтобы еще раз с ними ознакомиться и внести свои предложения.

Затем началась череда встреч с горожанами в каждом дворе, вошедшем в программу. На повестке согласование схем благоустройства дворовой территории. Параллельно с этим идет подбор подрядных организаций.

До 1 августа необходимо утвердить все схемы благоустройства дворовых территорий. 18 и 19 июля специалистами ГУ ГКХ совместно с представителями управляющих компаний, специалистами по работе с населением уже было проведено 29 встреч по утверждению дизайн-проектов дворов.