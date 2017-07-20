В Похвистнево в 2017 г. будет благоустроено 65 дворов

В четверг, 20 июля, официальный сайт городской администрации Похвистнево сообщил о начале работы по утверждению дизайн-проектов 65 дворов, которые будут благоустроены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Минимальный перечень видов работ включает в себя ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек, урн для мусора. В дополнительный перечень включены оборудование детских или спортивных площадок, парковок, озеленение территории и т. д.
Жители активно включились в процесс. С учетом поступивших протоколов собраний во дворах домов, были разработаны и размещены на официальном сайте администрации схемы благоустройства дворовых территорий. Горожанам было дано время для того, чтобы еще раз с ними ознакомиться и внести свои предложения.
Затем началась череда встреч с горожанами в каждом дворе, вошедшем в программу. На повестке согласование схем благоустройства дворовой территории. Параллельно с этим идет подбор подрядных организаций.
До 1 августа необходимо утвердить все схемы благоустройства дворовых территорий. 18 и 19 июля специалистами ГУ ГКХ совместно с представителями управляющих компаний, специалистами по работе с населением уже было проведено 29 встреч по утверждению дизайн-проектов дворов.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?