Самарец Андрей Перла занялся консалтинговым бизнесом

Самарский политтехнолог, бывший помощник полпреда президента РФ в УрФО Андрей Перла занялся собственным консалтинговым бизнесом, сообщает znak.com.

Проект "Perla.consulting" экс-чиновник презентовал на своей странице в социальной сети. Его слоган сформулирован как "лоббизм без коррупции". "Представление интересов компаний, предприятий и общественных организаций с целью получения государственной финансовой и политической поддержки", — отмечается в презентации.

"Мы всего лишь умеем профессионально выстроить диалог между властью, отдельными ее представителями, людьми, облеченными полномочиями принимать решения по конкретным вопросам внутренней и экономической политики государства, — и теми, кто в этих решениях заинтересован. Людьми бизнеса и "третьего сектора", то есть представителями общественности", — сказано ниже.

Потенциальным клиентам предлагается "продвижение конкретных управленческих решений на уровне региональной власти и отдельных отраслевых федеральных министерств", "прикладной анализ региональных бюджетов", "анализ текущего и перспективного позиционирования", "организация государственной поддержки общественных инициатив".

Напомним, в Самаре Андрей Перла работал журналистом и политтехнологом. В 2012 г. он трудоустроился на должность помощника полпреда в УрФО Игоря Холманских. Перла покинул Екатеринбург в ноябре 2016 г., написав заявление по собственному желанию. Сразу после этого стало известно, что в свою команду его пригласил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Там Перла возглавил городской департамент общественных коммуникаций. Но спустя полгода, в июне 2017 г., покинул и эту должность.