Самарец Андрей Перла занялся консалтинговым бизнесом

Самарский политтехнолог, бывший помощник полпреда президента РФ в УрФО Андрей Перла занялся собственным консалтинговым бизнесом, сообщает znak.com.
Проект "Perla.consulting" экс-чиновник презентовал на своей странице в социальной сети. Его слоган сформулирован как "лоббизм без коррупции". "Представление интересов компаний, предприятий и общественных организаций с целью получения государственной финансовой и политической поддержки", — отмечается в презентации.
"Мы всего лишь умеем профессионально выстроить диалог между властью, отдельными ее представителями, людьми, облеченными полномочиями принимать решения по конкретным вопросам внутренней и экономической политики государства, — и теми, кто в этих решениях заинтересован. Людьми бизнеса и "третьего сектора", то есть представителями общественности", — сказано ниже.
Потенциальным клиентам предлагается "продвижение конкретных управленческих решений на уровне региональной власти и отдельных отраслевых федеральных министерств", "прикладной анализ региональных бюджетов", "анализ текущего и перспективного позиционирования", "организация государственной поддержки общественных инициатив".
Напомним, в Самаре Андрей Перла работал журналистом и политтехнологом. В 2012 г. он трудоустроился на должность помощника полпреда в УрФО Игоря Холманских. Перла покинул Екатеринбург в ноябре 2016 г., написав заявление по собственному желанию. Сразу после этого стало известно, что в свою команду его пригласил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Там Перла возглавил городской департамент общественных коммуникаций. Но спустя полгода, в июне 2017 г., покинул и эту должность.
Последние комментарии
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
Ну, "Мурсик" оскорблять - это мы умеет! А вот что-то конкретное решить, предложить ... Город действительно получает прибыль от легальной рекламы. Но, что-то в городе меняется? Да, и куда эти легальные деньги в итоге "исчезают"? Инвестиции, затраты, работа менеджеров и работа городских властей - все взаимосвязано! Знаток комментарий (это "Мурсику")! А к 2019 году (июль-сентябрь), для сведения, когда истечет действие полученных разрешений - тот кто их получил, ОБЯЗАН БУДЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ЩИТЫ И ПРИВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ! И только потом (!), подавать новую заявку на участие в торгах на эти же места! Без какого-либо первоочередного права на эти места! Вот тогда и посмотрим, сколь желающих останется, от того количества, которое имеем сейчас. И по-поводу "реламщиков" - самые крупные в городе "РУАН" (ранее Питер, сейчас юр. адрес в Орле), еще одна компания - из Тольятти ... Есть правда еще "ДСВ" (бывшего руководителя "Родника") - щиты расположены вдоль федеральных трасс города, поэтому город из этих денег ничего не получает, все идет в область! Так, что КРУПНЫХ чисто самарских фирм и нет. Ну, по рекламным щитам в городе можно писать сколько угодно (я лично этим занимаюсь с 2002 года) ..., а порядок так и не наведут! Так, что бей тревогу ни бей ... - результат будет тот же. только эту тему время от времени "поднимают" в "определенные" моменты!
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Уважаемый эксперд-Александр!!! Прочитав Ваши комментарии возникает вопрос... А вы то на чьей стороне и чьи интересы блюдете?! Город ежемесячно получает миллионы от легальной рекламы, что позволяет выделять дополнительные средства на нужды города, а вы тут про какие-то инвестиционные затраты и менеджеров пишете.... Аж 4 поста накатали)))) Не за горами 2019 год и новые торги, и сейчас реальная угроза, что финансовые потоки от рекламы прекратятся... Вот и бьют тревогу рекламщики, защищая не только свои интересы, но и города.