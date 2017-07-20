В пос. Кинельский открыли детскую площадку

В понедельник, 17 июля, в пос. Кинельский Кинельского района торжественно открыли детскую игровую площадку в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

В открытии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, глава района Николай Абашин, представители администрации, жители поселка.

Алексей Попов подчеркнул значимость грантовой поддержки инициатив жителей сельской местности. Возможности федеральной программы позволяют объединять усилия местных властей и идеи жителей, создавая комфортную среду и повышая привлекательность сельских районов. В 2017 г. 8 заявок найдут свое воплощение, сельское поселение Кинельский — первая из них.

Министр поздравил всех участников мероприятия с открытием площадки, поблагодарил тех, кто принимал участие в строительстве и пожелал ребятам развиваться духовно и спортивно, используя все созданные для этого возможности.

Следует отметить, что проекты грантовой поддержки, направленные на создание и обустройство зон отдыха, включают в себя не только спортивные и детские игровые площадки, а также оборудование сельских парков и береговых зон рек беседками, скамьями, тентами, обустройство пешеходных дорожек, установление освещения и т. д.

Некоммерческие детские игровые площадки, согласно требованиям, предназначаются для детей от 3 до 11 лет, должны иметь антивандальное покрытие и не менее 5 элементов: горки, качели, карусели, шведские стенки, лабиринты, песочницы и пр. Площадка в поселке Кинельский соответствует всем этим параметрам.



Жителей поселка со знаменательным для них событием поздравили Николай Абашин и глава с.п. Кинельский Ильдар Галиев. Они выразили благодарность всем представителям среднего и малого бизнеса, фермерам, выделившим денежные средства и технику, а также всем непосредственно участвовавшим в работах по строительству детской площадки.

Почетные гости перерезали традиционную ленту открытия нового объекта, а воспитанники детского сада "Березка" представили свои выступления.