В пос. Кинельский открыли детскую площадку

В понедельник, 17 июля, в пос. Кинельский Кинельского района торжественно открыли детскую игровую площадку в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий".
В открытии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, глава района Николай Абашин, представители администрации, жители поселка.
Алексей Попов подчеркнул значимость грантовой поддержки инициатив жителей сельской местности. Возможности федеральной программы позволяют объединять усилия местных властей и идеи жителей, создавая комфортную среду и повышая привлекательность сельских районов. В 2017 г. 8 заявок найдут свое воплощение, сельское поселение Кинельский — первая из них.
Министр поздравил всех участников мероприятия с открытием площадки, поблагодарил тех, кто принимал участие в строительстве и пожелал ребятам развиваться духовно и спортивно, используя все созданные для этого возможности.
Следует отметить, что проекты грантовой поддержки, направленные на создание и обустройство зон отдыха, включают в себя не только спортивные и детские игровые площадки, а также оборудование сельских парков и береговых зон рек беседками, скамьями, тентами, обустройство пешеходных дорожек, установление освещения и т. д.
Некоммерческие детские игровые площадки, согласно требованиям, предназначаются для детей от 3 до 11 лет, должны иметь антивандальное покрытие и не менее 5 элементов: горки, качели, карусели, шведские стенки, лабиринты, песочницы и пр. Площадка в поселке Кинельский соответствует всем этим параметрам.
Жителей поселка со знаменательным для них событием поздравили Николай Абашин и глава с.п. Кинельский Ильдар Галиев. Они выразили благодарность всем представителям среднего и малого бизнеса, фермерам, выделившим денежные средства и технику, а также всем непосредственно участвовавшим в работах по строительству детской площадки.
Почетные гости перерезали традиционную ленту открытия нового объекта, а воспитанники детского сада "Березка" представили свои выступления.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?