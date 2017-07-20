Для "Авиаагрегата" построят новый испытательный центр за 50 млн рублей

АО "Авиаагрегат" опубликовало объявление о торгах на строительство здания испытательного центра для размещения испытательного оборудования и испытательных боксов стоимостью 50 млн рублей.

Проектирование здания было выполнено ООО "Инженерный центр ГИПАР". В документации место строительства центра не указывается. Заявки на участие в торгах будут рассмотрены 10 августа 2017 года.