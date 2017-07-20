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В 2017 г. из бюджета Самары на благоустройство дворов выделят 287,5 млн рублей

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 июля, состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы под председательством депутата Сергея Тюлевина.

В его работе приняли участие председатель гордумы Галина Андриянова, первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова, руководители других профильных департаментов, председатель контрольно-счетной палаты Самары Алексей Ситник, члены комитета.

На повестку дня был вынесен вопрос о внесении изменений в бюджет Самары на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Согласно представленному докладу, изменения в бюджете 2017 года связаны с необходимостью учета средств вышестоящих бюджетов.

Основную часть денег предложено распределить следующим образом: 146,3 млн руб. — реконструкция 4 очереди набережной; 55 млн руб. — благоустройство парка имени 50-летия Октября; 287,5 млн руб. — благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в т. ч. ремонт фасадов в рамках приоритетного проекта "Комфортная городская среда"; 158,4 млн руб. — приобретение квартир для детей-сирот.

Кроме этого, уточняются объемы средств вышестоящих бюджетов, выделяемых на ремонт площади Куйбышева и Струковского сада.

Также рассматривался вопрос о распределении средств, образовавшихся за счет экономии по уплате процентных платежей на обслуживание муниципального долга, экономии от осуществления закупок, оплаты кредиторской задолженности 2016 года и исполнительных листов.

Сэкономленные деньги предлагается направить на капитальный ремонт стадиона "Нефтяник", подготовку образовательных учреждений к новому учебному году, предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

В итоге, доходы бюджета на 2017 год составят 25,9 млрд руб., расходы — 27,8 млрд рублей.

В ходе обсуждения комитет поддержал предлагаемые изменения и вынес их на рассмотрение Самарской городской думы.

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