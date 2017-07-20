При храме в честь Собора Самарских святых построят детский центр

Департамент градостроительства Самары разрешил приходу храма честь собора Самарских Святых готовить проекты планировки и межевания территории в границах Московского шоссе, улиц Советской Армии, Стара-Загора, Гастелло. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской администрации 19 июля.
Как пояснил Волга Ньюс настоятель храма, иерей Андрей Иванов, на прихрамовой территории планируется построить детский епархиальный образовательный центр. Центр строится по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и по ходатайству прихожан храма.
"Центр расположится напротив парка имени Гагарина. Здание будет рассчитано на небольшое количество мест. Здесь заработают кружки технического творчества, изобразительного искусства, хоровые классы", — рассказал отец Андрей.
Точные сроки возведения центра пока не известны. В данный момент храм находится в поисках благотворителей, готовых помочь проекту.
Последние комментарии
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!