При храме в честь Собора Самарских святых построят детский центр

Департамент градостроительства Самары разрешил приходу храма честь собора Самарских Святых готовить проекты планировки и межевания территории в границах Московского шоссе, улиц Советской Армии, Стара-Загора, Гастелло. Соответствующий документ был опубликован на сайте городской администрации 19 июля.

Как пояснил Волга Ньюс настоятель храма, иерей Андрей Иванов, на прихрамовой территории планируется построить детский епархиальный образовательный центр. Центр строится по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и по ходатайству прихожан храма.

"Центр расположится напротив парка имени Гагарина. Здание будет рассчитано на небольшое количество мест. Здесь заработают кружки технического творчества, изобразительного искусства, хоровые классы", — рассказал отец Андрей.

Точные сроки возведения центра пока не известны. В данный момент храм находится в поисках благотворителей, готовых помочь проекту.