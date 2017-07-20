Пляжная Самара: что делают горожане на песке

Спустя месяц после официального открытия, можно говорить о том, что в Самаре начался купальный сезон. Ежедневно тысячи человек идут на пляжи. Правда, цели у всех разные — кто-то загорает и купается, а кто-то ищет отношений или "выгуливает". Какой он — отдых на самарском пляже, выяснял корреспондент "Волга Ньюс".