Жители области с ограниченными возможностями здоровья могут подать документы на премию губернатора

В четверг, 20 июля, начался прием документов на соискание именных премий губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья в 2017 году, сообщает сайт регионального правительства.

Премии присуждаются в семи номинациях: в области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, предпринимательской, производственной и научно-рационализаторской деятельности, физической культуры и спорта, общественной деятельности, а также родителям, воспитывающим двух и более детей-инвалидов. Каждая номинация включает по 3 премии.

Размер каждой премии составляет 20 тыс. рублей. Кандидатуры на соискание премий выдвигаются различными общественными объединениями, учреждениями, фондами, иными организациями, а также физическими лицами.

Претендентам необходимо в срок до 1 сентября 2017 года через органы соцзащиты по месту жительства, либо через общественные организации инвалидов, членами которых они являются, либо самостоятельно представить в комиссию по присуждению именных премий следующие документы:

заявление соискателя (или его представителя) на участие в конкурсе;

анкету, заполненную соискателем (или его представителем);

автобиографию;

характеристику;

копию справки бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;

документы, подтверждающие результаты деятельности (копии грамот, дипломов, печатные работы, картины, художественные изделия и т. д.).

Пакет документов может быть дополнен ходатайством выдвигающей организации. Документы принимаются по адресу: 443086, г. Самара, ул. Революционная, д. 44, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, каб. 413.