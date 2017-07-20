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Транспорт Транспорт и связь

Компания "ИТЕКО" открыла возле Самары сервисный центр для коммерческого большегрузного транспорта

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервисный центр имеет удобное месторасположение, технологичную автомойку, транзитную линию для мелкого срочного ремонта и шиномонтажа, 24 поста текущего ремонта. Его общая площадь — 4.5 тысячи квадратных метров.

"Таким образом, "ИТЕКО" развивается и как конкурентоспособный перевозчик, и как современная сервисная компания, активно внедряющая новые технологические решения, — сказал на открытии генеральный директор компании "ИТЕКО Ресурс" Иван Пудов. — Это уже второй сервисный центр нашей компании. Он будет осуществлять ремонт как нашей собственной техники, так и техники партнеров".

Также в сервисном центре есть склад запчастей с многоуровневой системой хранения, налажены связи с крупнейшими поставщиками комплектующих. Поэтому все работы будут производиться в максимально сжатые сроки. "Здесь мы будем делать все: от элементарных работ по шиномонтажу, до сложных работ по капитальному ремонту, — заверил директор по сервису группы компаний "ИТЕКО" Виктор Канюшков. — Мы себя презентуем, прежде всего, как мультибренд, выполняющий все необходимые работы по ремонту как тягачей, так и полуприцепной техники".

Новый центр находится недалеко от развязки самарской обводной дороги и трассы Самара-Бугуруслан.

"ИТЕКО" — логистическая группа с головным офисом в Нижнем Новгороде. Компания имеет представительства более чем в 50 городах России, в штате работают 1500 сотрудников, а собственный автопарк составляет 600 большегрузных автомобилей со средним сроком эксплуатации 3 года. По итогам 2016 года компания была удостоена 1-го места в номинации "Лидер отрасли" Всероссийского бизнес-рейтинга  за весомый вклад в развитие российской экономики и добросовестную уплату налогов.

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