Компания "ИТЕКО" открыла возле Самары сервисный центр для коммерческого большегрузного транспорта

Сервисный центр имеет удобное месторасположение, технологичную автомойку, транзитную линию для мелкого срочного ремонта и шиномонтажа, 24 поста текущего ремонта. Его общая площадь — 4.5 тысячи квадратных метров.

"Таким образом, "ИТЕКО" развивается и как конкурентоспособный перевозчик, и как современная сервисная компания, активно внедряющая новые технологические решения, — сказал на открытии генеральный директор компании "ИТЕКО Ресурс" Иван Пудов. — Это уже второй сервисный центр нашей компании. Он будет осуществлять ремонт как нашей собственной техники, так и техники партнеров".

Также в сервисном центре есть склад запчастей с многоуровневой системой хранения, налажены связи с крупнейшими поставщиками комплектующих. Поэтому все работы будут производиться в максимально сжатые сроки. "Здесь мы будем делать все: от элементарных работ по шиномонтажу, до сложных работ по капитальному ремонту, — заверил директор по сервису группы компаний "ИТЕКО" Виктор Канюшков. — Мы себя презентуем, прежде всего, как мультибренд, выполняющий все необходимые работы по ремонту как тягачей, так и полуприцепной техники".

Новый центр находится недалеко от развязки самарской обводной дороги и трассы Самара-Бугуруслан.