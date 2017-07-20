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ЖКХ и благоустройство Общество

СКС постоянно контролирует качество водоподготовки

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С началом сброса воды на Жигулевской ГЭС "Самарские коммунальные системы" ввели в действие режим повышенного контроля за качеством водоподготовки.

Главная проблема, с которой в подобных условиях сталкиваются специалисты, это повышение цветности воды из-за размыва почв береговой полосы вследствие дождей или повышения уровня воды. В последнюю неделю цветность Саратовского водохранилища в районе Самары (откуда главным образом происходит водозабор) доходит до 40-45 градусов, тогда как в штатном режиме — не превышает 28.

Для того чтобы своевременно контролировать все параметры, в лабораториях на станциях водоподготовки на Городской водопроводной станции (в районе Ульяновского спуска), на НФС-1 (на ул. Советской Армии) и НФС-2 (в Студеном Овраге) увеличено количество анализов речной воды. Чтобы правильно подобрать необходимые дозы коагулянтов и количество реагентов, которые должны обеспечить постоянное качество питьевой воды, увеличено число пробного лабораторного коагулирования. Необходимо отметить, что весь процесс водоподготовки зависит от множества факторов: не только от качества речной воды, но и от ее температуры и температуры воздуха, интенсивности водоразбора и других параметров. Именно в лабораториях технологи СКС подбирают режим, который обеспечивает установленное качество воды с учетом ее прохождения по трубам.

Все мероприятия в период паводка параллельно проводятся Управлением Роспотребнадзора по Самарской области. В настоящий момент питьевая вода, поставляемая жителям города Самары, полностью соответствует всем нормативным показателям — требованиям СанПиН.

Гид потребителя

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