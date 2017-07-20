СКС постоянно контролирует качество водоподготовки

С началом сброса воды на Жигулевской ГЭС "Самарские коммунальные системы" ввели в действие режим повышенного контроля за качеством водоподготовки.
Главная проблема, с которой в подобных условиях сталкиваются специалисты, это повышение цветности воды из-за размыва почв береговой полосы вследствие дождей или повышения уровня воды. В последнюю неделю цветность Саратовского водохранилища в районе Самары (откуда главным образом происходит водозабор) доходит до 40-45 градусов, тогда как в штатном режиме — не превышает 28.
Для того чтобы своевременно контролировать все параметры, в лабораториях на станциях водоподготовки на Городской водопроводной станции (в районе Ульяновского спуска), на НФС-1 (на ул. Советской Армии) и НФС-2 (в Студеном Овраге) увеличено количество анализов речной воды. Чтобы правильно подобрать необходимые дозы коагулянтов и количество реагентов, которые должны обеспечить постоянное качество питьевой воды, увеличено число пробного лабораторного коагулирования. Необходимо отметить, что весь процесс водоподготовки зависит от множества факторов: не только от качества речной воды, но и от ее температуры и температуры воздуха, интенсивности водоразбора и других параметров. Именно в лабораториях технологи СКС подбирают режим, который обеспечивает установленное качество воды с учетом ее прохождения по трубам.
Все мероприятия в период паводка параллельно проводятся Управлением Роспотребнадзора по Самарской области. В настоящий момент питьевая вода, поставляемая жителям города Самары, полностью соответствует всем нормативным показателям — требованиям СанПиН.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?