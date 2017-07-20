Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

Судебные приставы Самарской области обязали управляющую компанию освободить мужчину от оплаты за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Гражданин Т., проживающий в Самарской области, заметил, что в его квартиру поступает плохая вода, она имеет желтый цвет и неприятный вкус. Собственник жилого помещения обратился в Роспотребнадзор с заявлением на неудовлетворительное качество воды.

Анализ проб воды показал, что она не соответствуют гигиеническим нормативам, регламентируемым СанПиН. Несмотря на выявленное нарушение, управляющая компания не приняла никаких мер по улучшению качества воды в квартире истца, не провела повторную экспертизу качества воды.

Мужчина был вынужден обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и охраняемых законом интересов с заявлением, в котором попросил признать незаконными действия управляющей компании по начислению платы за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества "вода холодная" и "вода холодная общедомовые нужды".

Суд принял решение обязать УК произвести перерасчёт платы за коммунальные услуги по жилому помещению гражданина Т. с 18 февраля 2016 года и по настоящее время в полном объёме.

Соответствующее исполнительное производство было возбуждено судебными приставами Ставропольского района. Работники УФССП вручили должнику копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Его предупредили, что в случае неисполнения решения суда в установленные пять дней, к нему будут применяться меры принудительного воздействия. Должник произвел перерасчёт платы за коммунальные услуги. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.