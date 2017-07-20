Объявлен аукцион на допработы по ремонту площади им. Куйбышева на 105,7 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары 17 июля объявил аукцион на выполнение дополнительных работ по ремонту площади им. Куйбышева (включая благоустройство четырех скверов), сообщается на сайте госзакупок.
Заявки на участие в нем можно направить с 17 июля по 2 августа. Аукцион пройдет 7 августа. Максимальная стоимость контракта — 105,7 млн рублей. Согласно аукционной документации, в ведомости работ перечислены благоустройство, установка системы автоматического полива, озеленение, ремонт ограждений четырех скверов, восстановление освещения, перекладка коммуникаций в скверах, ремонт туалета.
Все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.
Напомним, что в мае торги на ремонт площади выиграло ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс". Начальная максимальная цена контракта составляла 243 млн рублей. Согласно документации закупки, по условиям муниципального контракта подрядчику необходимо выполнить целый комплекс работ, включая ремонт общественных туалетов, наружных инженерных сетей, освещения, благоустройство и освещение территории.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.