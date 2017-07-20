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Объявлен аукцион на допработы по ремонту площади им. Куйбышева на 105,7 млн рублей

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары 17 июля объявил аукцион на выполнение дополнительных работ по ремонту площади им. Куйбышева (включая благоустройство четырех скверов), сообщается на сайте госзакупок.

Заявки на участие в нем можно направить с 17 июля по 2 августа. Аукцион пройдет 7 августа. Максимальная стоимость контракта — 105,7 млн рублей. Согласно аукционной документации, в ведомости работ перечислены благоустройство, установка системы автоматического полива, озеленение, ремонт ограждений четырех скверов, восстановление освещения, перекладка коммуникаций в скверах, ремонт туалета.

Все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.

Напомним, что в мае торги на ремонт площади выиграло ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс". Начальная максимальная цена контракта составляла 243 млн рублей. Согласно документации закупки, по условиям муниципального контракта подрядчику необходимо выполнить целый комплекс работ, включая ремонт общественных туалетов, наружных инженерных сетей, освещения, благоустройство и освещение территории.

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