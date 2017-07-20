В Самаре 24 июля продолжится распределение свободных мест в детских садах

В понедельник, 24 июля, в Самаре продолжится распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2017-2018 учебный год.
Для успешного проведения процедуры департамент образования администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе "Автоматизированная система управления региональной системой образования" (модуль "Е-услуги. Образование"). Это можно сделать, обратившись как в один из детских садов, указанных в заявлении, так и в МФЦ. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений рекомендуется обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.
Информация об имеющихся свободных местах в детских садах по состоянию на 20 июля будет размещена на странице городского департамента образования в разделе "Департамент информирует".
Родители имеют право выбора дошкольных учреждений (не более пяти в порядке убывания предпочтения).
Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родители могут обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев: наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места в детском саду в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством; даты регистрации ребенка в электронном реестре; возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017; направленности группы.
О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на сайте, заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.
Последние комментарии
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!