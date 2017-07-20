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В сети появились сайты-двойники портала Росреестра

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кадастровая палата Самарской области обращает внимание жителей региона на то, что в Интернете появились сайты, использующие официальную символику Росреестра и предлагающие услуги по предоставлению сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В настоящее время обнаружено уже порядка десяти подобных сайтов. Эти Интернет-площадки вводят в заблуждение потребителей услуг Росреестра и позиционируют себя в качестве агентов, действующих от лица Росреестра или Федеральной кадастровой палаты. Нередко они предлагают оказать за деньги те услуги, которые предоставляются на бесплатной основе.

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Самарской области напоминает, что официальными сайтами для получения государственных услуг Росреестра в электронном виде являются сайты Росреестра и ФГБУ "ФКП Росреестра", никаких агентов и посредников у этих структур нет. Сайты с другими названиями никакого отношения к ведомству не имеют. Кроме того, одним из признаков подлинности документа, предоставляемого в электронном виде, является его заверение электронной подписью органа регистрации.

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