В Сызранском районе в 2017 году 10 детей-сирот получат квартиры

В четверг, 20 июля, глава Сызранского района Анатолий Дулин посетил строительство нового трехэтажного 24-квартирного дома, в числе новоселов которого будут и дети-сироты.
По закону Самарской области дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть обеспечены отдельными благоустроенными квартирами.
На 1 июля 2017 года в Сызранском районе насчитывалось 38 очередников этой категории. В этом году муниципалитету были выделены средства на 10 человек.
Первый транш уже поступил и позволил приобрести благоустроенное жилье для двух сирот в селе Ивашевка. Остальные пока ждут, когда будет сдан в эксплуатацию новый дом в поселке Варламово.
В начале августа квартиры для детей-сирот и вся придомовая инфраструктура будут закончены полностью.
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И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
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