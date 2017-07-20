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В Сызранском районе в 2017 году 10 детей-сирот получат квартиры

СЫЗРАНЬ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 июля, глава Сызранского района Анатолий Дулин посетил строительство нового трехэтажного 24-квартирного дома, в числе новоселов которого будут и дети-сироты.

По закону Самарской области дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть обеспечены отдельными благоустроенными квартирами.

На 1 июля 2017 года в Сызранском районе насчитывалось 38 очередников этой категории. В этом году муниципалитету были выделены средства на 10 человек.

Первый транш уже поступил и позволил приобрести благоустроенное жилье для двух сирот в селе Ивашевка. Остальные пока ждут, когда будет сдан в эксплуатацию новый дом в поселке Варламово.

В начале августа квартиры для детей-сирот и вся придомовая инфраструктура будут закончены полностью.

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