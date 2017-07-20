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ЖКХ и благоустройство Общество

В Отрадном отремонтируют детский сад

ОТРАДНЫЙ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В бюджет Отрадного поступило почти 40 млн руб. областных средств, которые пойдут на поддержку социальной сферы. Соответствующее решение было принято на заседании городской думы.

Так, 14,5 млн руб. выделяется на продолжение капремонта в детском саду №12. 2,2 млн руб. — на покупку квартир детям-сиротам, а 356,9 тыс. руб. вложат в деятельность народной дружины.

Значительная часть поступлений связана с федеральным проектом "Комфортная городская среда". На реализацию одноименной муниципальной программы город получил 22,7 млн руб., местное софинансирование составило 2,8 млн рублей.

"В этом году за счет программы "Комфортная городская среда" будет благоустроено 18 отрадненских дворов. Заявки на участие в программе подавали сами жители. Затем общественной конкурсной комиссией они были рассмотрены и внесены в муниципальную программу, — говорится на сайте городской администрации. — Отрадненцы, которые хотят облагородить свои дворы в 2018 году, могут подавать свои заявки уже сейчас".

Также произошло перераспределение расходной части. За счет экономии средств по торгам удалось изыскать более 600 тыс. руб. на подготовку к отопительному сезону ДК "Россия" и МАУ "СОК".

Таким образом, доходы бюджета 2017 года составят 630,1 млн руб., расходы — 668,9 млн рублей. Дефицит бюджета — 38,7 млн рублей. Источником его погашения является остаток средств на едином счете местного бюджета.

Гид потребителя

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«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

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