В Самаре ТСЖ смог взыскать коммунальные платежи с покойницы

В Самарский областной суд поступила жалоба адвоката Владимира Швецова, который пытается отменить решение Промышленного райсуда о взыскании с покойницы коммунальных платежей, начисленных после ее смерти.

Как сообщил адвокат, в 2016 г. по иску ТСЖ "Победа 89" суд заочным решением взыскал с его доверительницы Сергеевой более 62 тыс. руб. платы за квартиру и коммунальные услугу за период с октября 2013 г. по октябрь 2015 года. Начисляя плату за жилье, ТСЖ исходило из того, что в квартире проживали трое. Однако в указанный в иске период одна из ответчиц уже не пользовалась коммунальными услугами в связи со смертью. Но расчет задолженности, произведенный по общей сумме ежемесячного платежа, был проверен судом и признан верным, в то время как сами ежемесячные начисления суд не проверял.

В апреле 2014 г. Сергеева продала свою квартиру в ТСЖ родственнице Минаевой, но не оформила переход права собственности в регистрационной палате. Поэтому, не будучи прописанной в квартире, Сергеева была признана основной ответчицей по делу как единственная собственница.

В марте 2017 г. Минаева решением суда была признана собственницей квартиры, и Сергеева попыталась снять с себя обязанность платить долги ТСЖ. Она заявила в суд об отмене решения от 6 апреля 2016 г. о взыскании с нее долга и ходатайствовала о новом рассмотрении дела с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

Однако смерть одной из ответчиц суд посчитал недостаточным основанием для отмены уже состоявшегося решения, якобы на итогах тяжбы это никак не отразится.

"На мой взгляд истец ввел суд в заблуждение, намеренно завысив сумму иска, — считает адвокат. — Умершая проживала в квартире № 100, а председатель ТСЖ в квартире № 105. Вряд ли она, подписывая иск в 2016 г., не знала о смерти соседки, погибшей тремя годами ранее".