Банде из Приволжья вменяют еще один эпизод вымогательства

Самарские правоохранители вменяют приволжской банде кроме ряда разбоев еще одно тяжкое преступление.

По версии правоохранителей, 12 сентября 2016 г. ранее судимый за грабеж житель Обшаровки - 25-летний Дмитрий О., судимый за незаконный оборот наркотиков 24-летний Раджим Т., 25-летний Сергей М. и двое их приятелей вымогали у 300 тыс. руб. у 36-летнего Константина В. и автомобиль ВАЗ-21140 у 34-летнего менеджера Юрия С.

По данным полиции, все подозреваемые проживали в Приволжском районе и не работали. Среди них также был проживающий без регистрации в Самарской области 21-летний гражданин Азербайджана.