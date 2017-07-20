Банде из Приволжья вменяют еще один эпизод вымогательства

Самарские правоохранители вменяют приволжской банде кроме ряда разбоев еще одно тяжкое преступление.
По версии правоохранителей, 12 сентября 2016 г. ранее судимый за грабеж житель Обшаровки - 25-летний Дмитрий О., судимый за незаконный оборот наркотиков 24-летний Раджим Т., 25-летний Сергей М. и двое их приятелей вымогали у 300 тыс. руб. у 36-летнего Константина В. и автомобиль ВАЗ-21140 у 34-летнего менеджера Юрия С.
По данным полиции, все подозреваемые проживали в Приволжском районе и не работали. Среди них также был проживающий без регистрации в Самарской области 21-летний гражданин Азербайджана.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?