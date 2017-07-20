В Самаре в микрорайоне "Солнечный-4" общественники высадили можжевельник и облепиху

В четверг, 19 июля, во дворе домов №№ 228, 230 по ул. Ново-Садовой жители и члены общественного совета микрорайона "Солнечный-4" высаживали деревья.
Несколько лет назад усилиями активных граждан здесь был разбит небольшой сквер, который с тех пор ежегодно пополняется новыми растениями. Среди них — липы, каштаны, голубые ели, можжевельник и облепиха.
Жители отмечают, что теперь здесь с удовольствием играют дети и прогуливаются взрослые: "Деревья мы начали сажать здесь с 2011 года, привозили саженцы с собственных дач, а кто-то даже покупал побеги каких-то особенно красивых деревьев, так было положено начало нашему скверу. И теперь он всех нас радует, здесь с удовольствием гуляют молодые мамы с колясками, резвится детвора, здесь же мы проводим праздники".
С появлением общественного совета жители территории стали активнее включаться в общее дело, только в этот день активисты высадили более 20 саженцев.
Управляющий микрорайоном "Солнечный-4" Андрей Тершуков рассказал о планах на ближайшую перспективу. Предполагается провести для жителей "Советский вечер" в лучших традициях минувшей эпохи, с шахматными турнирами и концертом.
Также в следующем месяце при поддержке администрации района планируется отремонтировать тротуары, пешеходные дорожки, установить освещение.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?