В Самаре в микрорайоне "Солнечный-4" общественники высадили можжевельник и облепиху

В четверг, 19 июля, во дворе домов №№ 228, 230 по ул. Ново-Садовой жители и члены общественного совета микрорайона "Солнечный-4" высаживали деревья.

Несколько лет назад усилиями активных граждан здесь был разбит небольшой сквер, который с тех пор ежегодно пополняется новыми растениями. Среди них — липы, каштаны, голубые ели, можжевельник и облепиха.

Жители отмечают, что теперь здесь с удовольствием играют дети и прогуливаются взрослые: "Деревья мы начали сажать здесь с 2011 года, привозили саженцы с собственных дач, а кто-то даже покупал побеги каких-то особенно красивых деревьев, так было положено начало нашему скверу. И теперь он всех нас радует, здесь с удовольствием гуляют молодые мамы с колясками, резвится детвора, здесь же мы проводим праздники".

С появлением общественного совета жители территории стали активнее включаться в общее дело, только в этот день активисты высадили более 20 саженцев.

Управляющий микрорайоном "Солнечный-4" Андрей Тершуков рассказал о планах на ближайшую перспективу. Предполагается провести для жителей "Советский вечер" в лучших традициях минувшей эпохи, с шахматными турнирами и концертом.

Также в следующем месяце при поддержке администрации района планируется отремонтировать тротуары, пешеходные дорожки, установить освещение.