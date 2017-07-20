В Безенчукском районе обустроят 74 двора

В среду, 19 июля, собрание представителей муниципального района Безенчукский утвердило изменение в районный бюджет.

По информации администрации, доходы района возрастают на 64,6 млн рублей. Средства выделяются в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда" и будут направлены на благоустройство 74 дворов района.