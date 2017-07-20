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Муниципалитеты Власть и политика

В Сызранском районе отчитались о расходовании стимулирующих субсидий

СЫЗРАНЬ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 июля, на официальном сайте администрации Сызранского районы были опубликованы итоги выполнения показателей социально-экономического развития за 2016 год.

Из 15 показателей, установленных для района и влияющих на получение субсидии, девять были превышены. Остальные шесть показателей не дотянули до 100%. Такой результат позволил району получить 34,9 млн руб. стимулирующих субсидий из областного бюджета.

Из этой суммы 8,6 млн руб. потрачено на поддержку сельхозтоваропроизводителей района, на 20,1 млн руб. — работников учреждений культуры, а 6,2 млн руб. были направлены на оплату коммунальных услуг и текущий ремонт учреждений образования.

Для привлечения дополнительных средств руководитель финуправления администрации Сызранского района Виктория Кузнецова предложила организовать полный и достоверный учет, активнее подключать к этому процессу хозяйствующие субъекты.

"С этой целью введена система регионального наблюдения — сбор сведений по показателям социально-экономического развития каждой конкретной территории, — рассказала она. — Информация, полученная от организаций и ИП, используется исключительно для расчетов, при сборе данных соблюдается строгая конфиденциальность".

Напомним, что система стимулирующих субсидий заработала в регионе в 2013 г. по инициативе губернатора Николая Меркушкина. Каждый район и город получает дополнительные средства на развитие, выполнив определенные социально-экономические показатели. Для муниципальных районов было установлено 15 социально-экономических показателей, для поселений — семь.

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