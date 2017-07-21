В столкновении автобуса и фуры на трассе М-5 пострадали 10 человек

В пятницу, 21 июля, на трассе М-5 в Ставропольском районе в результате ДТП с участием рейсового автобуса Volvo и грузовика пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 4:00 на 940 км автодороги М-5, водитель рейсового автобуса, перевозивший 42 пассажира, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ехавшей впереди фурой.

Предварительно, в результате аварии пострадали 10 человек, двое из которых - несовершеннолетние.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, помогли врачам оказать пострадавшим первую помощь и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все подробности произошедшего.