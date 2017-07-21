В столкновении автобуса и фуры на трассе М-5 пострадали 10 человек

В пятницу, 21 июля, на трассе М-5 в Ставропольском районе в результате ДТП с участием рейсового автобуса Volvo и грузовика пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 4:00 на 940 км автодороги М-5, водитель рейсового автобуса, перевозивший 42 пассажира, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ехавшей впереди фурой.
Предварительно, в результате аварии пострадали 10 человек, двое из которых - несовершеннолетние.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, помогли врачам оказать пострадавшим первую помощь и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все подробности произошедшего.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.