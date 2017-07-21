Пруд Сухой возле Самарского педуниверситета восстановят до 30 октября

Самарский педуниверситет обязали восстановить пруд Сухой до 30 октября 2017 г., сообщает sgpress.ru.

Напомним, 1 мая 2017 года руководство самарского педуниверстита попыталось засыпать для "благоустройства" пруд Сухой, но на защиту водного объекта вышли местные жители, которые начали дежурить у пруда. После обращения активистов в полицию и природоохранную прокуратуру попытки засыпать пруд прекратились.

После месяца ведомственного расследования было вынесено предписание что засыпка пруда противозаконна, поскольку в водоеме обитают краснокнижные тритоны, а сам пруд был передан в федеральный реестр водных объектов.