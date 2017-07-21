Резидент технопарка разрабатывает интеллектуальные системы безопасности

Резидент технопарка "Жигулевская долина" компания "Интегра-Т" в составе консорциума "Интегра-С" (www.integra-s.com) занимается созданием систем контроля дорожного движения. Их использование снижает аварийность, повышает дисциплину водителей и пешеходов, фиксирует правонарушения на дорогах, существенно пополняя региональные бюджеты.

Сегодня в консорциуме работает более 500 специалистов, обладающих широкими знаниями и высокой квалификацией в сфере информационных технологий, безопасности, прикладной математики, системотехники. В копилке компании более 100 уникальных патентов и сертификатов на разработки. Более 3000 объектов по всей стране оснащены оборудованием консорциума, а, значит, включены в систему безопасности государства, которую компания строит год за годом, создавая комплексные средства автоматизации и автоматизированные системы, обеспечивающие защиту, правопорядок и безопасность. Продукты компании получили признание специалистов и востребованы в различных сферах — от предприятий транспорта, железных дорог — до ситуационных центров, банков и вузов. Не удивительно, что ведущие сотрудники компании вошли в состав экспертов российского технического комитета по стандартизации "Информационные технологии".

В 2011 году для развития новых проектов и разработки новых продуктов консорциумом была создана компания ООО "Интегра-Т", которая стала резидентом технопарка "Жигулевская долина" с проектом "Организация промышленного производства интегрированных интеллектуальных систем обеспечения комплексной безопасности стратегических и социально-значимых объектов регионов, муниципальных образований и корпоративных предприятий".

"Технопарк предоставил нам прекрасные условия для работы и продвижения своих проектов, за что бы мы хотели выразить особую благодарность, — сказал технический директор компании "Интегра-Т" Виталий Дешин. — 10 лет назад мы о таком только мечтали".

Сегодня компания выпускает системы автоматической фотовидеофиксации "Интегра-КДД". Возрастающие транспортные потоки требуют усиления мер безопасности движения, более совершенного управления и контроля. Собирая и анализируя оперативную информацию о состоянии дорожного движения, система фиксирует нарушения ПДД на дорогах и перекрестках, пешеходных переходах. В результате снижается аварийность, повышается дисциплина водителей и пешеходов, возрастает контроль дорожной ситуации, улучшается организация управления транспортными потоками, оперативное фиксирование правонарушений. "Интегра-КДД" интегрирована с базами ГИБДД. Кроме того, использование системы приносит существенный доход региональному бюджету за счет штрафов, которые накладываются на водителей, допустивших административные правонарушения.

Несомненным преимуществом системы является то, что она создана российскими разработчиками на операционной системе с открытым кодом. Система фиксирует более 25 видов нарушений правил дорожного движения и распознает 98% государственных регистрационных знаков. "Интегра-КДД" оснащена необходимой защитой от потери данных, что обеспечивает их резервное копирование и быстрое восстановление в случае сбоев электропитания. Разработчики позаботились и об удаленной поддержке, и о сервисном обслуживании системы.

"Интегра-КДД" хорошо себя показала на перекрестках, нерегулируемых пешеходных переходах и железнодорожных переездах. Благодаря высокой интегрированности система может догружаться дополнительными модулями: управления светофорным оборудованием, автотрекинга, анализа транспортного потока, интеграции с весовыми системами.

География распространения системы "Интегра-КДД" говорит о том, что ее преимущества оценили как в России, так и в странах СНГ.

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