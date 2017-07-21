Самарцы приняли участие в фестивале "Поле боя-2017" в Московской области

Сотрудники дома-музея М. В. Фрунзе в Самаре и постоянные слушатели военно-исторической секции музея приняли участие в военном фестивале "Поле боя-2017".

Фестиваль проходил в Волоколамском районе Московской области, у деревни Нелидово, где в 1941 году шли бои у разъезда Дубосеково и установлен мемориал героям-панфиловцам.

Организаторы фестиваля показали зрителям через реконструкцию событий длительный путь становления армии, победившей в Великой Отечественной войне. Самарцы приняли участие в эпизоде, рассказывающем о Гражданской войне в России, о событиях 1919 года — одного из напряженных годов формирования и получения боевого опыта рабоче-крестьянской Красной армией. В рамках фестиваля работала передвижная выставка музея "Фрунзе и его соратники" на интерактивной площадке "Россия — 1919 год".

Фестиваль "Поле боя" ориентирован на период Великой Отечественной войны. Организаторы стараются объединить максимальное количество людей, клубов и организаций, которым интересны военная история, вооруженные силы и боевые действия ХХ века. Программа максимально насыщена реконструкциями боевых действий с имитацией стрельбы и взрывов. Интерактивные площадки позволяют посетителям увидеть работу и быт связистов, артиллеристов, летчиков, танкистов, врачей, пехотинцев и даже фронтовых артистов.