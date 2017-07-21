Театры Сызрани и Новокуйбышевска обновят сценическое оборудование

В 2017 году новокуйбышевский театр-студия "Грань" и Сызранский драматический театр им. А. Н. Толстого получат средства на обновление сценического оборудования и новые постановки в рамках проекта "Театры малых городов" партии "Единая Россия".

"В здании Сызранского драматического театра проведен великолепный ремонт. И средства партпроекта — очень кстати, — рассказала депутат губдумы, региональный координатор партпроекта "Театры малых городов" Татьяна Бодрова. — Театру необходимо современное световое и звуковое оборудование, которое позволит на совершенно новом уровне ставить музыкальные спектакли. Звуковая техника будет закуплена не только для зрительного зала, но и для возрождаемой студии звукозаписи при театре, которая позволит готовить более качественные фонограммы для спектаклей. Мы рассчитываем, что партийный проект поможет не только укрепить материально-техническую базу, но и открыть новые возможности".

Средства на обновление материально-технической базы получит и новокуйбышевский театр-студия "Грань". Планируется закупить световое и звуковое, а также швейное оборудование (все костюмы шьются в театре) и другое. Напомним, в этом году художник по костюмам театра-студии "Грань" Елена Соловьева стала обладателем национальной театральной премии "Золотая Маска" за костюмы к спектаклю "Корабль дураков".

Кроме того, средства партпрограммы будут направлены на постановку новых спектаклей в театре "Грань".

Депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Театры малых городов" Оксана Бондарь:

- Одна из приоритетных задач проекта "Театры малых городов" — обеспечить равный доступ жителей страны к культурным ценностям и досугу, — рассказывает . — Уже в этом году будут показаны 414 новых спектаклей в театрах малых городов по всей стране. Мы также считаем необходимым использовать новые каналы коммуникации, в частности интернет и социальные сети.