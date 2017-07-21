Самарские преподаватели школ искусств вошли в число лучших в России

Министерство культуры РФ подвело итоги общероссийских конкурсов "Лучший преподаватель детской школы искусств" и "50 лучших детских школ искусств".

Среди лауреатов конкурса "50 лучших детских школ искусств" 2017 года - Самарская Детская музыкальная хоровая школа №1 (директор - заслуженный работник культуры РФ Татьяна Карташова). В числе победителей конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" 2017 года - заслуженный работник культуры РФ Елена Панкратова из самарской Детской центральной музыкальной школы и заслуженный работник культуры РФ Галина Девяткина из тольяттинской Детской музыкальной школы №4 им. В.М.Свердлова.