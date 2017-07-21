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Алисе Иванковой и ее трем дочерям, оставшимся без отца, нужна помощь

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Маленькая Полина лежит в кроватке и смотрит большими испуганными глазами. Она не плачет, и не рвется на руки к маме. Хотя очень хочется. Но пока, Полине можно только лежать. Поэтому мама сразу встала рядом, чтобы девочке было не страшно, чтобы она знала, что не одна.

Рядом с кроваткой Полины стоят еще две. На одной из них лежит старшая сестра — восьмилетняя Эвелина. Как и Полина она не может пока вставать. Их четырехлетняя сестра Милана одна может рассекать по палате, правда, с гипсом на руке. На нем цветными карандашами написано ее имя и много забавных рисунков. Это Эвелина постаралась. Что еще делать сутками напролет в палате. Девочки радуют себя как могут. Мама с ними рядом. 

На днях девочки узнали, что их папы больше нет.

Евгения Иванкова из села Савруха Похвистневского района знали не только все односельчане. Слава о молодом активном учителе физкультуры, тренере клуба спортивных единоборств "Сириус" распространилась по всей области. Евгений вел активную деятельность по продвижению здорового образа жизни среди молодежи в родном селе. Он был участником общественной акции "Где родился, там и пригодился".

"Муж был очень активный человек, вел в селе все мероприятия, был на хорошем счету у руководства, и поэтому они выдвинули его на этот конкурс", — рассказывает сдерживая слезы супруга погибшего Алиса Иванкова.

В селе строится большой спортивный комплекс, в котором должен был работать Евгений.

"Он хотел, чтобы все дети занимались, были увлечены, и поэтому даже в выходные открывал спортзал, чтобы ребята не бегали впустую во дворе, а занимались. Муж так любил детей, свою работу. Всю душу вкладывал в это", — говорит Алиса и уже не может не плакать.

Страшная трагедия произошла 25 июня. По сухим сводкам водитель автомобиля Lada Largus не справился с рулевым управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП Евгений Иванков, находившийся за рулем автомобиля, погиб на месте, не дожив три дня до своего 27-летия. Супруга Алиса с девочками попала в больницу.

"Мы собирались к друзьям в баню, на следующий день собирались крестить младшую дочь. И когда ехали к друзьям, попали в аварию. Я помню когда очнулась, начала искать всех детей, потом подошла к мужу, а он уже не дышал", — плача вспоминает роковой день Алиса.

У девочек разные травмы, но разделять в областной клинической больнице по разным отделениям сестер не стали.

"Они лежат в одной палате и врачи из разных отделений приходят к ним сюда. У двух девочек повреждения позвоночника и им пока нельзя  ходить и сидеть, а одна девочка быстро пошла на поправку", — комментирует детский хирург хирургического отделения СОКБ им. В. Д. Середавина Роман Бородин.

Алиса тоже получила травму позвоночника и в данный момент должна бы лежать, но она не отходит от детей. После аварии и дети, и сама женщина все еще находятся в шоковом состоянии. В то, что Евгения больше нет, не хочется верить.

Евгений Иванков мечтал о большой семье и собственном доме. Год назад начались первые шаги в этом. Молодой многодетной семье выделили субсидию. На нее началось строительство дома.

Сейчас семья живет на съемной квартире, строительство дома было на первом плане. Евгений много работал и делал все, чтобы скорее достроить дом и переехать в свое жилье. Теперь Алиса с тремя маленькими детьми, которые нуждаются в лечении и последующей реабилитации осталась одна. И строительство собственного дома ложится на плечи женщины. Предстоит еще много работы: нет окон, дверей, не проведен газ, вода свет… Помимо этого продолжается обычная жизнь, дети должны ходить в школу, садик. И это тоже требует затрат.

Трагедия Иванковых не оставила односельчан и жителей области равнодушными. Ведется сбор средств в поддержку семьи. Денежные средства, помощь в строительстве дома, решение вопроса по оплате съемного жилья - Иванковы будут рады любой поддержке. Оказать ее можно, позвонив супруге погибшего Алисе Иванковой по телефону 8937-076-90-99, либо переведя денежные средства в поддержку семьи на личную банковскую карту Алисы Юрьевны Иванковой 4276 8540 1222 4936 (Сбербанк).

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