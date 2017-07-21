Алисе Иванковой и ее трем дочерям, оставшимся без отца, нужна помощь

Маленькая Полина лежит в кроватке и смотрит большими испуганными глазами. Она не плачет, и не рвется на руки к маме. Хотя очень хочется. Но пока, Полине можно только лежать. Поэтому мама сразу встала рядом, чтобы девочке было не страшно, чтобы она знала, что не одна.
Рядом с кроваткой Полины стоят еще две. На одной из них лежит старшая сестра — восьмилетняя Эвелина. Как и Полина она не может пока вставать. Их четырехлетняя сестра Милана одна может рассекать по палате, правда, с гипсом на руке. На нем цветными карандашами написано ее имя и много забавных рисунков. Это Эвелина постаралась. Что еще делать сутками напролет в палате. Девочки радуют себя как могут. Мама с ними рядом.
На днях девочки узнали, что их папы больше нет.
Евгения Иванкова из села Савруха Похвистневского района знали не только все односельчане. Слава о молодом активном учителе физкультуры, тренере клуба спортивных единоборств "Сириус" распространилась по всей области. Евгений вел активную деятельность по продвижению здорового образа жизни среди молодежи в родном селе. Он был участником общественной акции "Где родился, там и пригодился".
"Муж был очень активный человек, вел в селе все мероприятия, был на хорошем счету у руководства, и поэтому они выдвинули его на этот конкурс", — рассказывает сдерживая слезы супруга погибшего Алиса Иванкова.
В селе строится большой спортивный комплекс, в котором должен был работать Евгений.
"Он хотел, чтобы все дети занимались, были увлечены, и поэтому даже в выходные открывал спортзал, чтобы ребята не бегали впустую во дворе, а занимались. Муж так любил детей, свою работу. Всю душу вкладывал в это", — говорит Алиса и уже не может не плакать.
Страшная трагедия произошла 25 июня. По сухим сводкам водитель автомобиля Lada Largus не справился с рулевым управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП Евгений Иванков, находившийся за рулем автомобиля, погиб на месте, не дожив три дня до своего 27-летия. Супруга Алиса с девочками попала в больницу.
"Мы собирались к друзьям в баню, на следующий день собирались крестить младшую дочь. И когда ехали к друзьям, попали в аварию. Я помню когда очнулась, начала искать всех детей, потом подошла к мужу, а он уже не дышал", — плача вспоминает роковой день Алиса.
У девочек разные травмы, но разделять в областной клинической больнице по разным отделениям сестер не стали.
"Они лежат в одной палате и врачи из разных отделений приходят к ним сюда. У двух девочек повреждения позвоночника и им пока нельзя ходить и сидеть, а одна девочка быстро пошла на поправку", — комментирует детский хирург хирургического отделения СОКБ им. В. Д. Середавина Роман Бородин.
Алиса тоже получила травму позвоночника и в данный момент должна бы лежать, но она не отходит от детей. После аварии и дети, и сама женщина все еще находятся в шоковом состоянии. В то, что Евгения больше нет, не хочется верить.
Евгений Иванков мечтал о большой семье и собственном доме. Год назад начались первые шаги в этом. Молодой многодетной семье выделили субсидию. На нее началось строительство дома.
Сейчас семья живет на съемной квартире, строительство дома было на первом плане. Евгений много работал и делал все, чтобы скорее достроить дом и переехать в свое жилье. Теперь Алиса с тремя маленькими детьми, которые нуждаются в лечении и последующей реабилитации осталась одна. И строительство собственного дома ложится на плечи женщины. Предстоит еще много работы: нет окон, дверей, не проведен газ, вода свет… Помимо этого продолжается обычная жизнь, дети должны ходить в школу, садик. И это тоже требует затрат.
Трагедия Иванковых не оставила односельчан и жителей области равнодушными. Ведется сбор средств в поддержку семьи. Денежные средства, помощь в строительстве дома, решение вопроса по оплате съемного жилья - Иванковы будут рады любой поддержке. Оказать ее можно, позвонив супруге погибшего Алисе Иванковой по телефону 8937-076-90-99, либо переведя денежные средства в поддержку семьи на личную банковскую карту Алисы Юрьевны Иванковой 4276 8540 1222 4936 (Сбербанк).
Последние комментарии
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Как можно оплатить э/оэнергию и холод.воду до 10 февр., если до сего врем.не принесли платеж. документы Самарагорэнергосбыта и Самарских коммунальных систем?Платежки СКС за декабрь 2016 принесли19 янв.
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